Les entreprises britanniques qui commettent des actes répréhensibles n'ont "nulle part où se cacher" et devront faire face à des "conséquences significatives", a averti jeudi la nouvelle codirectrice de l'application de la loi de l'autorité britannique de régulation des marchés, alors qu'elle commençait à exposer sa stratégie pour la première fois.

Therese Chambers, directrice exécutive conjointe de l'application et de la surveillance des marchés à la Financial Conduct Authority (FCA), a mis en garde les entreprises et les particuliers contre la tentation de se cacher derrière leur statut autorisé.

Dans le premier discours qu'elle a prononcé depuis sa prise de fonctions en avril, elle a demandé à un public essentiellement composé de juristes de mettre de l'ordre dans leurs affaires lors du City & Financial FCA Investigations and Enforcement Summit, à Londres, et a mis en garde contre les "tactiques de diversion agressives".

"Il n'y a vraiment nulle part où se cacher... je conseille donc à tout le monde de mettre de l'ordre dans ses affaires dès maintenant", a-t-elle déclaré.

Richard Burger, avocat au sein du cabinet d'enquête britannique WilmerHale à Londres, a déclaré que la FCA envoyait un avertissement sévère indiquant que d'autres mesures d'application suivraient.

Mme Chambers sera rejointe dans ses fonctions le 21 juin par Steve Smart, directeur du renseignement à la National Crime Agency. Il s'agit de la première nomination conjointe de ce type, la FCA cherchant à devenir une autorité de régulation plus affirmée et plus innovante à la suite des critiques formulées ces dernières années à l'encontre de son bilan.

Au cours de l'exercice écoulé, le régulateur a infligé des amendes de près de 216 millions de livres (273 millions de dollars) et décroché des condamnations à l'encontre de quatre personnes pour une fraude aux options binaires.

Au moins 20 personnes font l'objet de poursuites pénales à la suite d'enquêtes de la FCA et 71 enquêtes sont en cours sur des soupçons de délits d'initiés, a déclaré M. Chambers.

(1 $ = 0,7923 livre)