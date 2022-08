Nulle part où se cacher si la guerre s'abat sur les îles de la ligne de front de Taïwan

Détenu par Taïwan depuis que le gouvernement vaincu de la République de Chine s'est réfugié à Taipei en 1949 après avoir perdu une guerre civile chinoise, l'archipel de petites îles, situé à moins de 10 km (6,2 miles) de la côte chinoise au point le plus proche, serait probablement une cible précoce pour Pékin en cas de conflit.

La Chine, qui revendique Taïwan comme son territoire, a effectué de vastes exercices militaires ce mois-ci après une visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, qui a été suivie par cinq législateurs américains dimanche et lundi.

Les forces taïwanaises ont surveillé de près les mouvements de la Chine, faisant décoller des avions de chasse et déployant des navires de guerre pour monter la garde contre la marine chinoise.

Bien qu'il n'y ait pas eu de sentiment d'alarme accru parmi la population de Taïwan, la tension a mis en évidence la vulnérabilité des îles Matsu.

"Je ne me sens pas particulièrement en sécurité - après tout, cette île, Dongyin, serait la ligne de front du champ de bataille", a déclaré Dora Liu, 27 ans, de l'île de Dongyin, le territoire le plus au nord que Taïwan contrôle et qui abrite une importante base militaire.

"Une petite île comme la nôtre pourrait être démolie en un instant", a-t-elle ajouté. "S'il y a une guerre, il n'y aurait aucun endroit où se cacher. Peu importe le nombre de tunnels que nous avons, s'ils nous occupaient vraiment, il ne servirait à rien d'avoir des tunnels."

Les îles rocheuses de Matsu, comme le reste de Taïwan, vivent avec la menace d'une invasion chinoise depuis 1949.

Les îles ont été régulièrement bombardées par la Chine au plus fort de la guerre froide.

Aujourd'hui, elles sont une destination touristique à la mode, avec des cafés branchés et des hôtels de charme, les visiteurs étant attirés par la beauté naturelle austère des îlots et leur passé de guerre.

L'ESPOIR DE LA COMMUNICATION

Bien que la présence militaire soit beaucoup plus discrète qu'à son apogée dans les années 1950 et 1960, les signes du conflit sont partout, des anciens abris anti-bombes aux panneaux de propagande taillés dans la roche avec des messages tels que "Sauvez nos compatriotes du continent".

Chien Chun-te, 40 ans, qui tient un stand de petit-déjeuner à l'extérieur d'un marché sur l'île principale de Nangan, a déclaré que la nouvelle crise était plus inquiétante que les tensions précédentes.

"Je pense qu'une guerre est possible", a déclaré Chien. "Mais j'espère que les gens des deux pays, et aussi les deux gouvernements, pourront communiquer davantage. L'absence de communication ne ferait qu'engendrer la haine."

Malgré les récentes tensions, les îles regorgent de touristes des villes de Taiwan, une planche importante pour l'économie locale, et les vols sont difficiles à réserver.

Huang Tzu-chuan, 30 ans, qui travaille dans la communication dans la ville de Taoyuan à Taiwan, a choisi de passer un mois cet été à travailler dans une maison d'hôtes dans un village de Nangan surplombant une baie pittoresque.

Comme la plupart des Taïwanais, Huang a suivi de près les exercices militaires chinois et a réfléchi à ce que serait sa réaction en cas de guerre.

"Si un jour cela arrive vraiment, je me battrai bien sûr pour mon pays", a déclaré Huang.

Il a établi un parallèle entre les défis de Taiwan et la guerre en Ukraine après l'invasion de la Russie.

"Nous pensons que notre relation entre Taïwan et la Chine est la même que la leur".