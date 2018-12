Nus à Barcelone contre l'utilisation de la fourrure et du cuir

BARCELONE, 16 décembre (Reuters) - Plusieurs dizaines de défenseurs de la cause animale se sont déshabillés et se sont recouverts de faux sang dimanche à Barcelone, en Espagne, pour protester contre l'utilisation de la fourrure et du cuir.

Les militants se sont allongés sur le sol de la très fréquentée Place de Catalogne, nus et immobiles. A côté, une pancarte interrogeait : "Combien de vies pour un manteau?"

La manifestation était organisée par la branche espagnole du groupe de défense des animaux Anima Naturalis. (Sam Edwards; Danielle Rouquié pour le service français)