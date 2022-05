Nutrien pourrait augmenter sa production de potasse alors que les sanctions limitent l'approvisionnement de la Russie

Les prix des éléments nutritifs pour les cultures, tels que la potasse et le phosphate, ont grimpé en flèche, car les sanctions imposées au principal exportateur, la Russie, pour son invasion de l'Ukraine, ont perturbé les approvisionnements déjà serrés.

La hausse des prix a suscité des inquiétudes quant aux pénuries alimentaires, car certains agriculteurs appliquent moins d'engrais, et a fait grimper les bénéfices des fabricants, dont Nutrien et son rival Mosaic.

Nutrien évalue la durée du conflit en Ukraine pour déterminer s'il est nécessaire d'augmenter la production, a déclaré M. Seitz. Ensemble, la Russie et la Biélorussie ont représenté plus de 40 % des exportations mondiales de potasse l'année dernière, l'un des trois nutriments essentiels utilisés pour augmenter le rendement des cultures.

En mars, Nutrien a déclaré qu'elle prévoyait d'augmenter sa production de potasse de près d'un million de tonnes pour atteindre environ 15 millions de tonnes cette année, en réponse à l'incertitude de l'approvisionnement en provenance d'Europe de l'Est.

La société pourrait encore augmenter sa production à 18 millions de tonnes sans un investissement majeur dans les mines de la Saskatchewan, a déclaré M. Seitz. Des investissements plus importants seraient nécessaires pour augmenter la capacité de 18 millions à 23 millions de tonnes, a-t-il dit.

"Nous avons l'intention d'augmenter nos volumes, mais sans nous arrêter à 18 millions de tonnes", a déclaré M. Seitz lors d'une interview mardi. "Nous avons l'intention de continuer à croître avec le marché".

Seitz a déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique que le calendrier des augmentations serait de quelques années, et non de décennies, et que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que Moscou décrit comme une "opération militaire spéciale", pourrait avoir un impact sur les marchés mondiaux des engrais au-delà de 2022.

"Les sanctions à l'encontre de la Russie et de la Biélorussie ont le potentiel de créer des changements plus durables dans la structure du commerce mondial, car les clients donnent la priorité à la fiabilité de l'approvisionnement", a-t-il déclaré.

Mosaic a déclaré lors d'un appel séparé qu'elle explorait des initiatives de désengorgement dans ses usines pour augmenter la production d'engrais aussi rapidement que possible.

Ces initiatives pourraient augmenter sa production de potasse d'environ 1,5 million de tonnes d'ici la fin de 2023, a déclaré Mosaic, ajoutant qu'elle s'attend à ce qu'il faille deux à quatre ans pour que le déficit mondial de potasse rattrape la demande.