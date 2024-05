Nvidia, Dupont, Tesla ... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

Le 23 mai 2024 à 14:59 Partager

Dupont de Nemours

Dupont de Nemours est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé son projet de scission en trois entités indépendantes : deux sociétés centrées sur l'électronique et l'eau qui devraient être leaders mondiaux dans leurs secteurs respectifs, et New DuPont qui " restera une entreprise industrielle diversifiée de premier plan ". " Au moment de la séparation, chacune des trois sociétés disposera de bilans solides, de profils financiers attractifs et d'opportunités de croissance intéressantes " précise le groupe.



GlobalFoundries

GlobalFoundries a annoncé que le prix d'une offre publique secondaire de 950 millions de dollars de ses actions ordinaires a été fixé à 50,75 dollars par action (y compris un rachat d'actions de 200 millions de dollars). Toutes les actions de l'offre sont proposées par Mubadala Technology Investment Company, une filiale à 100% de Mubadala Investment Company PJSC, qui avec ses affiliés, est le principal actionnaire du fondeur.



News Corp

News Corp est attendu en hausse ce jeudi à l'ouverture après l'annonce de la signature d'un partenariat avec Open AI, le créateur de ChatGPT. Cet accord donnera accès à ce dernier aux contenus du groupe de médias. Le Wall Street Journal estime le montant du deal plus de 250 millions de dollars sur cinq ans.



Nvidia

Nvidia a présenté hier soir des objectifs supérieurs aux attentes et un fractionnement de ses actions. Au premier trimestre, clos fin avril, le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle a vu son bénéfice net s'envoler de 628% à 14,88 milliards de dollars, soit 5,98 dollars par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 6,12 dollars, dépassant largement les attentes à 5,65 dollars. Ses revenus ont bondi de 262% à 26 milliards de dollars, dépassant le consensus de 24,7 milliards de dollars.



Snowflake

Snowflake a présenté des profits et des prévisions meilleurs que prévu. Le spécialiste du service de stockage et d'analyse de données basé sur le cloud a enregistré au premier trimestre, clos fin avril, une perte de 316,99 millions de dollars, soit - 95 cents par action, contre respectivement une perte de 225,63 millions de dollars, soit -70 cents par action, un an auparavant. En données ajustées, le groupe a généré un bénéfice par action de 14 cents, inférieur au consensus de 18 cents.



Tesla

Tesla a demandé à ses fournisseurs de commencer à fabriquer des composants hors de la Chine et de Taiwan dès l'année prochaine en raison des incertitudes géopolitiques croissantes, à l'approche de la prochaine élection présidentielle américaine, annonce le quotidien économique japonais " Nikkei Asia ". Sont notamment concernés les cartes de circuits imprimés, les écrans et les systèmes de commande électroniques. Cette décision viserait à trouver des fournisseurs alternatifs pour les marchés non chinois afin d'éviter les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.



VF Corp

VF Corp, dont le titre plonge de 15% en avant-Bourse, a publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes des analystes. La maison-mère des marques Vans et The North Face a publié des revenus de 2,37 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 2,41 milliards et à 2,74 milliards de dollars un an auparavant. La perte ajustée par action atteint 32 cents alors que la firme avait enregistré à la même période un bénéfice ajusté par action de 17 cents.