Saint-Nvidia, priez pour nous ! L'annonce de résultats supérieurs aux attentes par la nouvelle star de la technologie américaine a conforté la fièvre des investisseurs pour tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Avec une hausse de 9% hors séance pour l'action Nvidia, l'examen de passage pour le stop ou encore du marché boursier semble réussi.

Ils ne sont pas si nombreux, ces moments où l'on sent qu'un événement peut facilement faire basculer les choses en bourse. La publication des résultats et des prévisions de Nvidia, je vous l'ai assez rabâché, en fait partie. La date du 21 février 2024 avait d'ailleurs tout pour faire monter la pression. Le marché est un peu en manque de catalyseurs après avoir renoncé ou presque à voir les banques centrales occidentales réduire leurs taux directeurs avant l'été. La thématique de l'intelligence artificielle, qui a porté bon nombre d'actions depuis des mois, avait tendance à perdre de sa puissance. Pas fondamentalement, puisqu'il se passe assurément quelque chose de puissant avec l'IA, mais parce que les choses semblent aller trop vite du côté de la valorisation des acteurs du secteur. Pour couronner le tout, lesdits acteurs ne sont pas si nombreux que ça, donc ils concentrent l'investissement. Les financiers prennent d'autant moins de risques que les cartes sont en train d'être rebattues et que classer les entreprises dans la colonnes des gagnantes et des perdantes est un exercice réellement complexe. Sauf bien sûr si l'on s'intéresse aux vendeurs de pelles et de pioches, selon l'image que j'aime à utiliser régulièrement concernant Nvidia et les entreprises qui fournissent à d'autres de quoi explorer les potentialités de cette technologie. Pour rester sur l'intensité dramatique, j'ajoute que Nvidia a l'habitude de publier tardivement. Je n'en connais pas la raison historique, mais c'est un fait : l'entreprise communique des résultats deux ou trois semaines après les autres stars américaines. En conséquence, elle est un peu seule au monde, sur son piédestal, ce qui donne encore plus de rayonnement à ses chiffres. Cette année, Apple, Meta et Amazon ont par exemple publié le même soir, le 1er février, au milieu de dizaines d'autres géants. Le 21 février, personne ne fait d'ombre à Nvidia, personne ne peut rattraper des chiffres un peu médiocres. Ou personne ne peut atténuer des résultats flamboyants, comme cela s'est passé en soirée après la fermeture de Wall Street.

J'avais annoncé la couleur hier, mais sans aucun mérite puisqu'il n'y avait aucun risque : les résultats de Nvidia seraient époustouflants. Mais pour impressionner le marché et contribuer à entretenir la flamme de l'IA et sans doute aussi la flamme boursière, il en fallait un peu plus. Sur ce point, le défi a été relevé. Je ne vais pas détailler tous les chiffres (ni la transcription de la conférence, dispo ici), mais retenez que la croissance envisagée et sécurisée à l'avenir est encore plus élevée que ce que prévoyaient des analystes qui avaient déjà relevé à tours de bras leurs attentes. Le groupe américain dégage énormément de liquidités en parallèle. Le titre progressait de 9% hors séance américaine après les annonces, ce qui constitue le meilleur signal possible de l'accueil du marché. Compte tenu de la capitalisation de Nvidia, ces 9% représentent un petit TotalEnergies : 150 milliards de dollars.

Il n'y a pas que Nvidia dans la vie, mais ça va aider les marchés quand même. Beaucoup d'autres entreprises européennes publient leurs résultats ce matin : les faux-jumeaux Nestlé et Danone, les assureurs Axa et Zurich, le plus gros opérateurs d'énergies renouvelables du monde, Iberdrola, ou le constructeur de véhicules allemand Mercedes-Benz (tiens, une chanson, ça faisait longtemps). Les minutes de la réunion tenue par la Fed les 30 et 31 janvier n'ont pas eu beaucoup d'impact lors de leur publication à 20h00. On a juste noté une petite hausse des rendements obligataires US, qui ont placidement réagi à une position toujours assez ferme vis-à-vis de l'évolution de l'inflation. La Powell-Army est toujours prudente pour éviter de baisser prématurément les taux d'intérêt. Les swaps qui font office de bookmakers montrent que le marché espère toujours majoritairement une première baisse de taux en juin, avec une probabilité un tout petit peu plus faible qu'avant la divulgation des minutes.

Pour le reste, le Nikkei 225 a battu son vieux record datant de 30 ans en cours de séance au Japon. La Chine s'agite toujours, avec cette fois une mesure destinée à interdire les ventes nettes à l'ouverture et à la clôture du marché pour les institutionnels locaux. Pékin va peut-être finir par interdire aux actions chinoises de baisser. Les données macroéconomiques reviennent, avec notamment la première mouture des indicateurs PMI du mois de février pour les grandes économies.

En Asie Pacifique, l'effet Nvidia est donc visible sur le Nikkei 225, qui gagne 2,2% en clôture. La Corée du Sud et l'Australie sont beaucoup plus mesurées quoique dans le vert. L'Inde perd en revanche 0,3%. Quant à la Chine, le rebond se poursuit avec des gains identiques de 0,8% à Hong Kong et à Shanghai en fin de séance. Les indicateurs avancés sont haussiers en Europe.

Les temps forts économiques du jour

Journée dédiée aux indicateurs PMI de février, avec la France (09h15), l'Allemagne (09h30), la zone euro (10h00), le Royaume-Uni (10h30) et les Etats-Unis (15h45). Outre-Atlantique, il y aura aussi l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago et les nouvelles demandes d'allocations-chômage (14h30), les ventes de logements existants (16h00) et les stocks de brut DOE (17h00). Tout l'agenda ici.

L'euro est stable à 1,083 USD. L'once d'or se maintient à 2028 USD. Le pétrole varie peu, avec un Brent de Mer du Nord à 82,52 USD le baril et un brut léger américain WTI à 78,13 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans est remonté à 4,30%. Le bitcoin s'échange à 51 470 USD.

Les principaux changements de recommandations

Air Liquide : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 197 à 207 EUR.

Also Holding : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 320 à 310 CHF.

Antofagasta : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 1921 GBX à 1863 GBX.

ASM International : HSBC démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 532 EUR.

ASML Holding : HSBC démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 954 EUR.

Bytes Technology Group : Panmure Gordon & Co. Limited démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 650 GBX.

Computacenter : Panmure Gordon & Co. Limited démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 3350 GBX.

Forvia (Ex-Faurecia) : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et réduit l'objectif de cours de 24 à 22 EUR.

Mercialys : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 11,50 à 12 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 210 à 220 EUR.

Schneider Electric : HSBC passe de acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 190 EUR à 205 EUR.

Softcat : Panmure Gordon & Co. Limited démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 1490 GBX.

Soitec : HSBC démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 229 EUR.

STMicroelectronics : HSBC démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 61 EUR.

Swedish Orphan Biovitrum : Deutsche Bank passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 315 SEK à 285 SEK.

Telenor : Sparebank 1 Markets passe d'achat à neutre avec un objectif de cours réduit de 140 NOK à 120 NOK.

Tf1 : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours relevé de 10,30 à 10,40 EUR.

Tod's : Bryan Garnier & Co. passe d'admettre à acheter avec un objectif de cours relevé de 43 EUR à 45 EUR.

Vidrala : Bestinver Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 88 EUR à 105 EUR.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Accor dépasse ses prévisions de bénéfices annuels et se dit confiant pour 2024.

Axa publie des résultats inférieurs aux prévisions en raison de la hausse des coûts, mais le dividende est relevé de 16%.

Axway anticipe une croissance organique comprise entre 1 et 3% en 2024.

Danone vise une "amélioration modérée" de sa marge opérationnelle courante en 2024.

Engie relève ses prévisions 2024.

Eramet subit une forte baisse de ses bénéfices 2023 avec la chute des cours des métaux.

Imerys enregistre une forte baisse de ses bénéfices 2023.

Ipsos vise plus de 4% de croissance organique et 13% de marge opérationnelle cette année.

Sopra Steria vise une légère croissance et une amélioration de sa marge cette année. Le groupe envisage de céder ses activités de logiciel bancaire pour 330 M€.

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

Ansys gagne 3% hors séance après ses comptes.

BE Semiconductor dépasse ses objectifs pour le quatrième trimestre grâce à la demande de pièces pour la fabrication de puces liées à l'IA.

Etsy plonge de 9% hors séance après ses comptes.

Nestlé guide sur une croissance organique modeste de 4% cette année.

Nvidia gagne 9% hors séance après ses comptes.

Repsol dope son dividende de 29%.

Rivian plonge de 15% hors séance après ses comptes.

Royal Caribbean gagne 6% hors séance après ses comptes.

Sulzer annonce un chiffre d'affaires de 3,28 MdsCHF pour l'exercice, en hausse de 13,2%.

Synopsys gagne 4% hors séance après ses comptes.

Telefonica enregistre une perte de 2,15 Mds€ au quatrième trimestre en de dépréciations sur la Grande-Bretagne.

Annonces importantes (et moins importantes)