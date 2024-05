Il y avait un enjeu assez colossal autour des résultats trimestriels de Nvidia hier soir après la clôture de Wall Street. J'en dis quelques mots juste après. En Europe, l'actualité tourne autour des élections anticipées au Royaume-Uni et des indicateurs d'activité PMI.

Les marchés boursiers occidentaux ont généralement reculé hier, mais la séance était anecdotique dans l'attente des résultats de Nvidia. Autant dissiper tout de suite le suspense : l'action gagnait 6% hors séance après l'annonce des chiffres donc l'examen de passage est réussi. Passons maintenant à des considérations plus philosophiques. Pourquoi les investisseurs accordent-ils autant d'importance aux chiffres d'une seule société ? "Parce qu'ils sont décérébrés", aurait probablement répondu Mamie Lucette, en fine connaisseuse de la psychologie de marché. Elle n'aurait pas complètement tort du reste, parce qu'il est un peu crétin d'imaginer que le monde boursier est sauvé par les bénéfices d'une seule entreprise, fut-elle au cœur de la hype sur l'intelligence artificielle. Mais Mamie Lucette n'aurait pas totalement raison non plus : les marchés financiers fonctionnent sur la narration. Une narration généralement positive. Depuis quelques temps, elles sont plusieurs à cohabiter. Par exemple la baisse des taux, l'intelligence artificielle ou la reprise chinoise. L'IA est sans doute la narration la plus ésotérique et donc la plus prometteuse : les banquiers centraux sont chiants et la reprise chinoise, en plus d'être devenue un serpent de mer, est victime des vents contraires du protectionnisme. L'IA porte aussi les promesses d'une nouvelle révolution technologique comparable à celle d'internet.

Comme ce fut le cas il y a 25 ans, il va y avoir des morts, mais aussi de grands gagnants. A ce stade, Nvidia a peu de chances de devenir Worldcom ou Global Crossing (ou père-noel.fr pour les connaisseurs). Le groupe californien est une vraie locomotive boursière, capable de maintenir le sourire des investisseurs contre vents et marée. Les chiffres de la société sont fous : 14,9 milliards de dollars de bénéfices au 1er trimestre 2024/2025, sept fois plus qu'un an avant, largement au-delà des attentes. C'est à peu près le bénéfice net annuel de LVMH. Naturellement, le groupe a guidé vers des perspectives plus élevées que ne le prévoyaient les analystes. J'écris naturellement parce que c'est ce qui alimente la légende de l'entreprise dont les résultats tendent vers l'infini et au-delà. Tant que cela sera le cas (i.e. le marché vise les étoiles à chaque fois, mais Nvidia est déjà passée dans la galaxie d'après), la techno-puissance boursière est entretenue.

Pour les gens qui ne s'intéressent pas à l'IA, l'actualité est britannique avec la décision du premier ministre conservateur Rishi Sunak de dissoudre le parlement et de convoquer de nouvelles élections législatives le 4 juillet prochain. Cette annonce n'est pas vraiment une surprise pour les observateurs, qui s'attendaient à un retour des travaillistes aux affaires après cinq années très compliquées, marquées par des performances économiques médiocres, une inflation galopante et des équipes exécutives contestées, de l'éphémère Liz Truss au décevant Rishi Sunak, en passant par le fantasque Boris Johnson. Toutefois, la date retenue est plus précoce que prévu : une sorte de consensus s'était installé pour la tenue d'élections à l'automne. Ces élections constituent quoi qu'il en soit un sacré défi pour Sunak, qui va mener campagne pour conserver son poste de premier ministre, en dépit de l'immense retard dont sont crédités les conservateurs dans les sondages face aux travaillistes. Ses partisans lui reconnaissent un certain panache, ses détracteurs pensent qu'il a fracturé le parti conservateur et s'est tiré une balle dans le pied. Sa décision n'est pas vraiment facile à comprendre vue de France, où la politique fonctionne différemment. Mais après tout, "le tout-puissant dans son infinie sagesse, n’a pas jugé bon de créer les Français à l’image des Anglais", selon le bon mot de Churchill.

Sur l'agenda macro, on retrouve aujourd'hui les indicateurs PMI avancés des grandes économies. Ils permettront d'affiner le jugement sur les perspectives économiques et l'évolution des taux. Notamment en Europe, où le pari d'une baisse de taux de la BCE début juin reste valable, et aux Etats-Unis, où le doute subsiste sur la trajectoire de la politique monétaire et sur la robustesse de l'économie. A ce propos, les minutes de la dernière réunion de la Fed qui ont été publiées hier soir ont un peu crispé les investisseurs, qui ont trouvé le compte-rendu des débats plus nerveux que prévu sur l'évolution de l'inflation. Selon le vieux principe que de mauvaises statistiques sont parfois bonnes pour les financiers, des PMI faiblards permettraient de rassurer sur l'approche d'une baisse de taux de la Fed.

En Asie Pacifique ce matin, Nvidia a fait le job aux yeux des investisseurs japonais (+1,2%), indiens (+0,4%) et coréens (+0,2%). L'Australie chute en revanche de 0,5%, plombée par la baisse de 3% de BHP et par la méforme des banques. La Chine perd plus de 1% à Shanghai comme à Hong Kong, avec un compartiment technologique qui a tourné le dos à Nvidia pour s'inquiéter de la guerre des prix entre les stars Alibaba et Tencent dans les services cloud. Les indicateurs avancés sont haussiers en Europe, notamment en France où la baisse était plus forte qu'ailleurs hier, après le net recul du luxe. Le secteur a été étrillé par les commentaires prudents du patron du géant non coté Chanel, qui a évoqué une année plus difficile après la période faste.

Le CAC40 gagne 0,1% à 8098 points à l'ouverture. Le SMI est en repli de 0,1% à 11 959 points. Le Bel20 est en baisse de 0,4% à 3980 points.

Les temps forts économiques du jour

Les indicateurs PMI flash de mai seront égrenés tout au long de la journée, notamment en zone euro (10h00) et aux Etats-Unis (15h45). Outre-Atlantique, les chiffres de l'immobilier neuf suivront à 16h00. Tout l'agenda ici.

L'euro se négocie 1,083 USD. L'once d'or baisse à 2372 USD. Le pétrole recule légèrement, avec un Brent de Mer du Nord à 81,43 USD le baril et un brut léger américain WTI à 77 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans est stable à 4,43%. Le bitcoin se négocie 69 400 USD.

Les principaux changements de recommandations

Allfunds Group : Autonomous Research dégrade sa recommandation de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 5,80 à 6,40 EUR.

Compagnie Financière Richemont : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 159,50 à 165 CHF.

Dometic Group : Nordea Bank dégrade son conseil d'achat à vendre avec un objectif de cours réduit de 98 SEK à 70 SEK.

HelloFresh : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 10 à 8,50 EUR.

Jungheinrich : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 33 EUR à 44 EUR.

Krones : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 136 EUR à 142 EUR.

Michelin : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 35 à 40 EUR.

Mips : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 350 SEK à 550 SEK.

Munters Group : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 195 SEK à 255 SEK.

Nestlé : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 115 CHF à 105 CHF.

Renault : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 45 à 54 EUR.

SAP SE : Bernstein améliore sa recommandation de couverture abandonnée à surperformance avec un objectif de cours de 208 EUR.

Société Générale : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 29 à 30 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 32 à 33 EUR.

Sonova Holding : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 275 à 300 CHF.

Stellantis : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 28 à 26 EUR.

Swiss Life Holding : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 617 à 620 CHF.

Ubisoft Entertainment : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 35 à 32 EUR.

Unilever : JP Morgan surperforme en passant de souspondérer à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 41 EUR à 60 EUR.

Zurich Insurance Group : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 490 à 498 CHF.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Soitec dégage 178 M€ de bénéfice net annuel et confirme ses prévisions 2024/2025.

Annonces importantes (et moins importantes)

Le directeur général de la Société Générale pense que les fusions transfrontalières dans la banque sont "très improbables" en Europe (contrairement à Emmanuel Macron, qui les appelle de ses vœux).

Stellantis lance la deuxième tranche de son rachat d'actions pour 2024.

Airbus sélectionné par l'ESA pour construire le satellite de prévision météorologique Vigil.

Les discussions en vue de la cession de Paris Match (Lagardère) à LVMH se poursuivent.

Canal+ (Vivendi) acquiert les droits TV du Top 14 de rugby jusqu'en 2032.

Thales signe un contrat de 25 M€ avec l'Agence spatiale européenne.

Schneider lance une plateforme de gestion de l'énergie des bâtiments avec Capgemini.

Air France-KLM rachète 452,7 M€ d'obligations.

Euroapi signe un contrat CMO de 130 à 150 M€ sur 2025 à 2029 avec un groupe vétérinaire.

Eurazeo lance un fonds dédié aux limites planétaires d'une taille cible de 750 M€.

Les sites miniers d'Eramet sont à l'arrêt depuis une semaine en Nouvelle-Calédonie.

Séché Environnement remporte l'appel d'offres international pour la dépollution de Las Salinas à Viña del Mar au Chili.

X-Fab et Soitec coopèrent pour fournir la technologie SmartSiC à l'usine X-Fab de Lubbock aux Etats-Unis.

Guerbet signe un partenariat stratégique avec Nuclidium.

Exosens espère lever EUR180 mlns lors de son IPO à Paris.

Les principales publications du jour : Lumibird, Infotel, Compagnie des Alpes… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

Aviva enregistre une hausse de 16% des primes d'assurance au premier trimestre.

Galenica maintient sa feuille de route 2024 après le T1.

Julius Bär fait état d'un faible afflux d'argent au début de l'année 2024.

Lenovo prolonge la croissance de son chiffre d'affaires et dépasse les prévisions.

Nvidia dépasse les attentes au T1 et relève son dividende de 150%, l'action gagne 6% hors séance.

Rolls-Royce se dit confiant dans ses prévisions pour 2024.

Snowflake gagne 4% hors séance après son T1.

Synopsys revoit ses prévisions annuelles à la hausse.

Wizz Air renoue avec les bénéfices après trois ans sans.

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Anglo American rejette une nouvelle offre de BHP mais reste ouvert à une autre proposition.

Gerresheimer acquiert Blitz LuxCo pour 866 M$.

National Grid va lever environ 7 Mds£ par le biais d'une émission de droits.

ASML et l'université technique d'Eindhoven investissent 195 M$ dans un partenariat.

DocMorris rembourse un emprunt convertible avant son échéance.

Telenor nomme un nouveau PDG.

Equinor fait une petite découverte de pétrole en mer du Nord.

L'autorité britannique de régulation de la concurrence ouvre une enquête sur le marché des vétérinaires.

DKSH signe une partenariat avec Schweitzer Health Biotech à Hongkong.

Les principales publications du jour : National Grid, Aviva, Julius Bär…

Des Amériques

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

TSMC prévoit une croissance annuelle des ventes de 10% dans l'industrie des semi-conducteurs.

Les principales publications du jour : Xiaomi, Meituan, Singapore Telecommunications, Lenovo, Xero…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.