Améliorer la qualité des produits, réduire les coûts de fabrication et les temps d’arrêt imprévus tout en augmentant la production et en garantissant la sécurité des travailleurs sont des objectifs pour BMW à travers ce jumeau numérique. Celui-ci permet une plus grande adaptabilité pour reconfigurer rapidement les usines et établir différents scénarios virtuellement. A l’occasion de la conférence GTC de Nvidia, en novembre 2021, la société allemande a expliqué avoir simulé des instructions de commande pour les ouvriers de plus de 30 usines de son réseau de production. Résultat, une réduction du temps de planification de la production de 30%.

“Dans la vision de BMW de l'usine du futur, les humains et les robots travaillent ensemble, les ingénieurs impliqués dans toutes les étapes de la conception de l'usine collaborent dans un espace virtuel partagé” Jensen Huang, CEO de Nvidia.

Le grand avantage du metaverse de Nvidia est la possibilité de générer et de collaborer dans un monde virtuel avec de nombreuses entrées et systèmes de visualisation (y compris VR et AR). La fabrication, les jeux, les flux de travail cinématographiques que nous voyons seront probablement inestimables, et osons le dire, banales à l'avenir, du moins dans la sphère industrielle et commerciale. Avec le passage généralisé aux systèmes de stockage à semi-conducteurs associés à une mise en réseau de plus en plus performante, le déplacement des données autour d'une infrastructure n'est plus le facteur limitant.

Nvidia : une croissance explosive

Les investisseurs ont eu tendance à bouder les sociétés technologiques à forte croissance ces derniers jours avec en toile de fond la crainte de la hausse des taux d'intérêts. En effet, de manière générale les sociétés à forte croissance ont tendance à être vulnérables à la hausse des taux car leur valeur dépend majoritairement des bénéfices futurs. Concernant la société californienne, la croissance moyenne de quasiment 60% de ses revenus au cours des huit derniers trimestres lui permet d’être un des titres les plus chouchoutés par les investisseurs. L’activité exercée par l’entreprise est particulièrement rentable, ce qui lui permet de dégager des marges élevées et par conséquent une situation financière excellente. Le consensus des analystes est d’ailleurs majoritairement à la hausse concernant l’évolution du chiffre d’affaires et des bénéfices nets par action.

En revanche, la valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît très élevée. En effet, l'entreprise se paye actuellement 76.83 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours et le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Source : Zonebourse



Nvidia est un fournisseur de composants clés pour toutes technologies liées de près ou de loin à l'intelligence artificielle, la modélisation 3D, à la robotique, l’internet des objets et même pour le minage de cryptomonnaies. La plateforme Omniverse s’inscrit complètement dans les préoccupations technologies du moment. Un grand nombre de majors de la tech semble se lancer à grands coups de milliards de dollars dans l’univers metaverse et nous avons fort à parier que, si la crème monte, Nvidia sera un acteur phare du secteur.