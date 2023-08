Les résultats de Nvidia constituaient probablement les chiffres d'entreprise les plus attendus du mois d'août par les investisseurs. Le Californien a fait le job hier soir, en confirmant l'explosion de la demande liée à l'intelligence artificielle, synonyme de corne d'abondance pour ses produits... et ses bénéfices. Du pain béni pour des marchés boursiers en quête de locomotives après un début de mois d'août difficile.

L'ambiance était globalement positive en Europe hier sur les marchés actions, qui ont presque tous clôturé dans le vert. Les analyses de comptoir – dont je suis parfois un adepte – ont conduit les investisseurs à conclure que les indicateurs PMI du vieux continent étaient si pourris que la BCE n'osera probablement pas ajouter 25 points de base à son taux directeur en septembre. Cette théorie n'est pas plus farfelue qu'une autre. Une fois de plus, la mauvaise nouvelle économique (indicateurs d'activités en berne) est une bonne nouvelle pour les marchés actions (la politique monétaire pourrait devenir plus favorable). Le Royaume-Uni, dont on ne sait plus très bien s'il est en Europe ou pas, a progressé pour les mêmes raisons : les PMI manufacturiers et des services britanniques étaient encore plus épouvantables que prévu.

Aux Etats-Unis, la partition était un peu différente, culture oblige. Les financiers ont préféré jouer le gros événement de la journée en adoptant la théorie de la bouteille à moitié pleine. En conséquence, ils ont acheté le marché, notamment le Nasdaq (+1,6%), en attendant les résultats de Nvidia parus après la clôture. La société est à la fois la nouvelle coqueluche et le nouveau baromètre de Wall Street parce qu'elle porte désormais un énorme drapeau "l'IA, c'est moi", pour paraphraser Louis XIV et Sylvester Stallone. Les cotations hors-séance ont cela de formidable qu'elles permettent de connaître assez vite l'accueil réservé à une publication. L'action Nvidia étant en hausse de 6,5%, on peut en conclure que l'examen de passage est réussi. La star des cartes graphiques, dont la puissance est parfaitement calibrée pour les besoins de l'intelligence artificielle, a doublé ses revenus au second trimestre fiscal (qui va de mai à juillet, parce que l'entreprise clôture ses comptes au 31 janvier). C'est plus que prévu. La prévision du trimestre en cours est encore plus époustouflante : +170% par rapport au même trimestre de l'année dernière. Je chipe (notez le jeu de mot sur les semiconducteurs) la phrase de la publication américaine spécialisée dans la technologie The Information pour résumer plus largement l'annonce : "à la fin de l'exercice, Nvidia devrait avoir réalisé un chiffre d'affaires de plus de 50 milliards de dollars, soit près du double de celui de l'exercice précédent et près de 5 fois son chiffre d'affaires annuel pour l'exercice 2020". Cette croissance folle entraîne une rentabilité folle : 46% de marge nette (!) sur le trimestre écoulé. La direction du groupe s'attend à ce que ça dure – le marché aime ça – et a dégainé l'habituel programme de rachat d'actions – le marché aime ça – en guise d'icing on the top. Le programme de rachat d'actions (25 Mds$ en l'occurrence, soit le poids boursier de Legrand) envoie un message subliminal au marché : on se permet d'acheter des titres à ce prix-là parce qu'on pense qu'ils sont sous-évalués.

Nvidia met donc les marchés actions dans de bonnes dispositions en validant grossièrement l'hypothèse selon laquelle l'IA est un gros truc qui va potentiellement doper l'activité. Le pourquoi et le comment sont encore un peu flous, mais le concept est désormais bien ancré. Les indicateurs avancés occidentaux sont eux aussi bien ancrés, dans le vert comme il se doit. En Asie Pacifique, tout le monde progresse, de l'ordre de 0,5 à 1% pour les indices à composition traditionnelle, comme le Nikkei225, l'ASX200 et le SENSEX, et davantage pour ceux qui sont plus corrélés à la technologie, comme le Hang Seng à Hong Kong et le KOSPI à Séoul.

Les gros titres sur le groupe américain, dont la capitalisation se rapproche doucement de celle d'Amazon (1 400 Mds$), vont prendre le pas sur le reste de l'actualité, en attendant demain le discours de Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole. A ce stade, la probabilité d'un statu quo monétaire sur les taux US lors de la décision du 20 septembre est de 86,5%, selon l'outil FedWatch du CME. Le statu quo est aussi attendu lors de la réunion suivante, le 1er novembre, mais avec une majorité courte (57,7%). Les paroles du patron de la Fed serviront à ajuster ces pourcentages.

Dans le reste de l'actualité, le patron de la milice Wagner, Evgueni Prigojine, est présumé mort dans un accident de jet privé en Russie, deux mois jour pour jour après sa mutinerie contre le Kremlin, ai-je lu ce matin. En Australie, la grève dure dans le secteur gazier pourrait trouver une issue favorable après une nouvelle proposition de Woodside Energy. Le conflit a provoqué une hausse des prix en Europe, dans un marché du GNL tendu par la réduction de l'approvisionnement en gaz russe. Sur l'agenda du jour, les commandes de biens durables et les données hebdomadaires américaines sur l'emploi susciteront le plus d'intérêt. Le CAC40 gagnait 1,2% à 7337 points à l'ouverture. Le SMI s'adjugeait 0,7% à 11 045 points.

Les temps forts économiques du jour

Les commandes de biens durables de juillet et les dernières données hebdomadaires sur l'emploi aux Etats-Unis (14h30) sont les statistiques les plus attendues. Tout l'agenda ici.

L'euro se négocie 1,0867 USD. L'once d'or remonte à 1921 USD. Le pétrole reprend son reflux, avec un Brent de Mer du Nord à 82,95 USD le baril et un brut léger américain WTI à 78,57 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans a reculé à 4,20%. Le bitcoin se négocie autour de 25 960 USD.

Les principaux changements de recommandations

Aéroports de Paris : Société Générale maintient sa recommandation à la conserver avec un objectif de cours réduit de 144 à 132 EUR.

Air Liquide : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 178 EUR.

Alcon : Berenberg maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours relevé de 88 à 90 CHF.

Alfen : Jefferies maintient sa recommandation à "conserver" avec un objectif de cours réduit de 55 à 50 EUR.

Arbonia : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours réduit de 9,50 à 9 CHF.

Bavarian Nordic : Cowen maintient sa recommandation à surperformance avec un objectif de cours réduit de 250 à 230 DKK.

Bechtle : Landesbank Baden-Württemberg maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours relevé de 41 à 44 EUR.

BMW : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation à vendre avec un objectif de cours relevé de 79,20 à 83,70 EUR.

BP Plc : Landesbank Baden-Württemberg maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours réduit de 620 à 560 GBp.

Caixabank : Berenberg maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours relevé de 4,80 à 5 EUR.

Cbrain : Carnegie Group maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours relevé de 165 à 175 DKK.

Coloplast : AlphaValue/Baader Europe maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours réduit de 999 à 993 DKK.

Croda international : Morgan Stanley maintient sa recommandation surpondérer avec un objectif de cours réduit de 6600 à 6500 GBp.

Galapagos : Citi passe d'achat à neutre avec un objectif de cours réduit de 51 à 41 EUR.

Grifols : Credit Suisse maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 11 à 13,50 EUR.

Hermès international : DZ Bank démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 1930 EUR.

Inditex : JP Morgan maintient sa recommandation à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 38 à 40 EUR.

Iveco : Deutsche Bank démarre le suivi à conserver en visant 10 EUR.

John Wood : Canaccord Genuity passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 240 à 225 GBp.

Leroy Seafood : Fearnley Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 48 à 54 NOK.

Meyer Burger : Goldman Sachs maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours réduit de 0,89 à 0,86 CHF.

Mowi : ABG Sundal Collier maintient son conseil d'achat sur le titre avec un objectif de cours réduit de 226 à 224 NOK.

Orsted : Morningstar maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours réduit de 780 à 700 DKK.

Persimmon : Redburn Atlantic maintient sa recommandation neutre sur le titre avec un objectif de cours réduit de 1300 à 1200 GBp.

Reckitt Benckiser : Redburn Atlantic maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours relevé de 7250 à 7340 GBp.

Redcare Pharmacy : Jefferies maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours relevé de 150 à 160 EUR.

Siemens AG : Bankhaus Metzler maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours réduit de 170 à 168 EUR.

SSAB : Morgan Stanley maintient sa recommandation surpondérer avec un objectif de cours réduit de 89,90 à 81 SEK.

Symrise : Morgan Stanley relève sa recommandation de souspondérer à surpondérer avec un objectif de cours de 109 EUR.

Verbund : AlphaValue/Baader Europe maintient son conseil d'achat sur le titre avec un objectif de cours réduit de 102 à 97,60 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Engie s'offre l'américain Broad Reach Power, spécialiste des batteries de stockage, dans des conditions financières tenues secrètes.

Airbus vend 12 A350 à Qantas, qui commande aussi 12 B787 à Boeing.

Stellantis envisagerait une collaboration avec la société chinoise de véhicules électriques Zhejiang Leapmotor Technologies, a rapporté Bloomberg. Par ailleurs, le constructeur signe un accord avec AGI pour soutenir l'électrification des concessionnaires américains et la recharge des VE.

Maisons du Monde va changer de directeur financier.

Aures Technologies est en situation financière délicate.

Pharnext confirme une publication des résultats préliminaires de l'étude PREMIER au T4 2023.

Le petit coin de la dilution : Metavisio obtient son référencement pour commercer en Inde et signe un contrat de financement dilutif avec Alpha Blue Ocean pour 3 M€, soit une dilution potentielle d'environ 25%, sous forme d'un PACT (Programme d'Augmentation de Capital à Terme), sur le modèle des lignes de financement en fonds propres, si j'ai bien compris.

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Kudelski aggrave sa perte au premier semestre, mais augmente ses revenus.

Nvidia gagne 6,6% post-clôture après ses résultats et annonce un rachat d'actions de 25 Mds$.

Swiss Prime Site confirme ses objectifs pour 2023.

Annonces importantes (et moins importantes)