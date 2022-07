OBITUARY : Le journaliste de Reuters Tsegaye Tadesse était aux premières loges de l'histoire éthiopienne

Présence avunculaire, facilement reconnaissable avec ses pipes et ses chapeaux fedora caractéristiques, Tsegaye a couvert tous les aspects de l'actualité éthiopienne : de la splendeur impériale de l'empereur Haïlé Sélassié à la famine ruineuse des années 1980, en passant par le règne brutal du régime communiste du Derg.

Il a ensuite rendu compte avec fierté de la transformation économique plus récente du pays, savourant la chance d'écrire sur une Éthiopie qui retrouve sa place de puissance africaine.

Il a récemment souffert d'un problème cardiaque et est décédé tôt dans la matinée du 1er juillet, entouré de ses proches, selon une déclaration de la famille.

Tsegaye est né à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, en 1930 et, après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, a suivi une formation d'enseignant.

Mais, bien qu'il apprécie la salle de classe et s'y consacre, ce lecteur vorace et accro aux informations nourrissait l'ambition de devenir journaliste.

Ce rêve s'est réalisé lorsqu'il a rejoint l'Ethiopian Herald en tant que reporter débutant en 1961.

Il s'est fait un nom en tant qu'écrivain avec une maîtrise enviable de la langue anglaise, devenant finalement le tout premier correspondant parlementaire du journal d'État.

Mais c'est à l'agence de presse Reuters, qui l'a embauché en 1975 et où il travaillera pendant près de 35 ans, que Tsegaye pense avoir fait son meilleur travail.

Au fil des ans, il s'est tellement associé à l'agence de presse que de nombreux Éthiopiens ont fini par le connaître sous le nom de "Tsegaye Reuters".

Drôle et charmant, il pouvait se frayer un chemin dans presque n'importe quel endroit et utilisait ce don pour accéder aux bâtiments gouvernementaux, aux salons VIP, aux palais et à tout autre endroit où il pouvait dénicher une histoire.

HARCÈLEMENT ET INTIMIDATION

Tôt le matin du 22 mai 1991, agissant sur un tuyau, Tsegaye se rend à l'aéroport international de Bole à Addis Abeba.

Il a réussi à se frayer un chemin parmi les gardes armés et a pu observer le dictateur de longue date, Mengistu Haile Mariam, monter à bord d'un avion et fuir tranquillement le pays alors que les rebelles se rapprochaient de lui.

Tsegaye était au téléphone avec le bureau régional de Reuters à Nairobi lorsque l'avion a décollé, enregistrant ce qui serait une exclusivité mondiale.

Un an plus tard, il était sur les lieux lorsque le corps de l'ancien empereur Hailé Sélassié a été exhumé de sa sépulture sous les toilettes de son ancien palais.

Il se souviendra plus tard du moment où il a vu le crâne du souverain emblématique - instantanément reconnaissable - et comment il avait dit à haute voix : "C'est lui. C'est l'empereur".

Tsegaye a fait l'objet de harcèlement, d'intimidation et de menaces de mort pendant les premières années de sa carrière à Reuters, mais il a toujours insisté sur le fait que le public éthiopien avait droit à la vérité.

"Vous pouvez me tuer", a-t-il dit un jour à un fonctionnaire qui menaçait sa vie. "Mais vous ne pouvez pas tuer Reuters".

Cette conviction, que la vérité finirait par éclater, était primordiale pour lui, tout comme l'équité et la précision de ses reportages. Il y faisait souvent référence comme à son "code".

FIER ETHIOPIEN

Mentor des journalistes locaux et des collègues de Reuters et d'autres grands médias, beaucoup faisaient référence à Tsegaye en utilisant le mot amharique "Gashe", un terme de respect pour les aînés qui se traduit par "mon bouclier".

Pour ceux qui ont visité Addis-Abeba pendant les décennies où Tsegaye était correspondant, il était une présence accueillante et encyclopédique, prompte à proposer sa sagesse sur tout, de la politique et l'histoire éthiopiennes au meilleur endroit pour obtenir un bon whisky.

Fier d'être éthiopien, il mettait en garde les journalistes étrangers contre le recours aux clichés et l'excès de négativité lorsqu'ils couvraient le pays, tout en sachant que ses conseils ne seraient pas toujours suivis.

Il était lucide sur ses défauts, parlant parfois de sa terreur le matin où il s'est réveillé pour découvrir que son fils avait été enlevé par les forces de sécurité sous le régime du Derg. Il a conduit de poste de police en poste de police ce jour-là avant de finalement retrouver son garçon et de convaincre ses ravisseurs de le libérer.

Se souvenant peut-être de ses premiers jours en classe, Tsegaye a souvent exhorté les jeunes à lire beaucoup.

Un homme a rappelé sur Facebook comment le journaliste s'était présenté à l'épicerie d'Addis-Abeba où lui et ses amis d'enfance regardaient le football à la télévision et leur avait dit que la lecture serait un grand avantage pour leur avenir.

Un autre utilisateur de Facebook s'est rappelé comment il utilisait sa Mercedes Benz blanche vintage, bien connue dans la capitale, pour transporter les gens de son quartier à leurs rendez-vous à l'hôpital.

"Il était l'épine dorsale de notre communauté. Sa porte était ouverte pour tout le monde", peut-on lire dans le post.

Tsegaye laisse derrière lui sa femme, huit enfants et trois petits-enfants.

(Barry Malone, rédacteur en chef adjoint à la Fondation Thomson Reuters, a été correspondant de Reuters en Éthiopie de 2007 à 2010. Malone a fait un reportage à Dublin et Tiksa Negari à Addis Abeba ; Rédaction par Malone ; Édition par Alexandra Zavis et Daniel Wallis)