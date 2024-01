Les rendements des obligations d'État indiennes ont commencé la séance à la baisse mercredi, le sentiment haussier persistant avant l'annonce du budget de l'Union prévue jeudi, tandis que les rendements du Trésor ont renforcé leur tendance à la baisse.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde était à 7,1442% à 10h00 IST, après sa clôture précédente à 7,1570%.

"Il n'y a pratiquement personne qui anticipe un risque négatif du budget, et avec les chiffres de l'emprunt et du déficit fiscal qui devraient répondre aux estimations du marché, les traders se positionnent pour un rallye post-budget dans les prix," a déclaré un trader avec un négociant primaire.

L'Inde devrait annoncer jeudi le budget fédéral pour le nouvel exercice financier commençant le 1er avril. Le gouvernement devrait maintenir son emprunt brut sur le marché pour l'exercice 2025 à un niveau proche de celui de l'exercice en cours, soit 15,43 trillions de roupies, ont déclaré deux sources à Reuters.

Compte tenu de la baisse du montant des emprunts, les fonds indiens, les assureurs et les banques ont augmenté leurs positions en obligations à plus long terme, car ils s'attendent à ce que le budget soit prudent sur le plan fiscal et ne comporte pas de surprises en matière de dépenses préélectorales.

Un sondage Reuters a prédit que le gouvernement viserait un déficit budgétaire en pourcentage du produit intérieur brut de 5,30 % pour l'exercice 2025, contre 5,9 % pour l'exercice en cours.

Les opérateurs surveilleront également la décision de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire, qui sera prise après les heures d'ouverture du marché indien. Alors que le statu quo est attendu sur les taux, le commentaire du président Jerome Powell sera un élément crucial pour évaluer la trajectoire des taux d'intérêt.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans s'est rapproché de la barre des 4 % avant la décision, tandis que les opérateurs ont réduit leurs paris sur le calendrier et le rythme des baisses de taux en 2024.

Les probabilités d'une baisse des taux en mars se situent désormais autour de 41 %, contre 88 % le mois dernier, selon l'outil FedWatch du CME. (1 $ = 83,1100 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Janane Venkatraman)