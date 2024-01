Les rendements des obligations d'Etat indiennes ont évolué de manière latérale en début de séance jeudi, les participants au marché continuant d'attendre de nouveaux éléments déclencheurs après que les rendements américains aient commencé la nouvelle année avec une tendance à la hausse.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans était à 7,2149% à 10h00 IST, après sa clôture précédente à 7,2156%. Le rendement de référence a augmenté de quatre points de base (pb) au cours des trois premières séances de 2024.

"Localement et globalement, le début n'est pas ce que les traders de titres à revenu fixe souhaitaient, ce qui donne une impulsion à la hausse des rendements, et nous attendons maintenant les données américaines et la dynamique de l'offre et de la demande locale pour jouer", a déclaré un trader d'une banque privée.

Les rendements américains ont augmenté dans les échanges intrajournaliers mercredi, le rendement à 10 ans dépassant brièvement les 4 %, avant de finir à la baisse, les investisseurs digérant les données et les minutes de la réunion de décembre de la Réserve fédérale pour évaluer si l'économie américaine est prête pour un atterrissage en douceur.

Les responsables de la Fed ont lancé un vaste débat sur un prochain changement de la politique monétaire américaine, soulevant de nouvelles inquiétudes quant à la durée de vie de l'économie dans le cadre des taux d'intérêt élevés actuels, selon le procès-verbal de la réunion.

Même si les marchés s'attendent à ce que la Fed réduise ses taux en mars, la probabilité est tombée à 73 %, contre environ 90 % la semaine dernière, selon l'outil Fedwatch du CME.

Les investisseurs vont maintenant se pencher sur les données relatives à l'emploi non agricole de décembre, attendues après les heures d'ouverture du marché indien vendredi, afin d'obtenir de nouveaux indices.

Dans le pays, les traders restent préoccupés par l'offre importante au cours du dernier trimestre de l'année financière, car les États visent à lever 4,13 trillions de roupies (49,58 milliards de dollars), tandis que le gouvernement central vendra des obligations d'une valeur de 2,37 trillions de roupies, ce qui portera l'offre globale à 6,5 trillions de roupies.

Pendant ce temps, les traders ont continué à surveiller le rythme des investissements étrangers dans les obligations d'État après que l'année 2023 ait vu ces entrées atteindre le niveau le plus élevé en six ans. (1 $ = 83,3050 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Sohini Goswami)