Les rendements des obligations d'État indiennes ont légèrement augmenté dans les premiers échanges au début de la semaine où l'annonce du budget fédéral reste la clé, même si la vente surprenante de la dette par la banque centrale a pesé sur le sentiment des investisseurs.

Le rendement de référence à 10 ans était de 6,9748% à 10h10 lundi, proche du niveau technique clé de 6,98%, après avoir clôturé à 6,9641% vendredi.

"Nous pourrions assister à des ventes car les traders pourraient réduire leurs positions après la vente d'obligations, et chercheront à alléger leurs positions après la vente aux enchères du papier de référence vendredi", a déclaré un trader d'un négociant principal.

La Reserve Bank of India a vendu des obligations d'une valeur de 34,05 milliards de roupies (407,06 millions de dollars) au cours de la semaine qui s'est terminée le 12 juillet sur le marché secondaire, sa première vente de ce type depuis plus de huit mois, alors que l'excédent de liquidités du système bancaire a augmenté.

Même si ce mouvement a pris de court la plupart des acteurs du marché, Sandeep Yadav, responsable des titres à revenu fixe chez DSP Mutual Fund, a déclaré qu'il s'agissait d'un signe clair et a suggéré aux investisseurs d'opter pour des obligations d'une maturité de 20 ans et plus.

L'Inde annoncera le budget fédéral pour l'année financière en cours mardi, avec un accent particulier sur l'objectif de déficit fiscal et le chiffre de l'emprunt brut.

Selon les prévisions médianes d'un sondage Reuters, l'objectif de déficit budgétaire serait de 5,1 % du produit intérieur brut et l'emprunt brut de 14,13 trillions de roupies, soit le même montant que le budget intérimaire de février.

Toutefois, de nombreux acteurs du marché estiment que le gouvernement peut réduire l'objectif de déficit budgétaire de 20 points de base et l'emprunt d'environ 500 milliards de roupies après un transfert d'excédent meilleur que prévu de la part de la RBI et des recettes importantes.

Pendant ce temps, les rendements américains ont augmenté vendredi, avec le rendement à 10 ans autour de 4,23% dans les heures asiatiques, et les investisseurs attendent avec impatience la réaction des bons du Trésor après que le président américain Joe Biden ait abandonné sa candidature à la réélection et soutenu la vice-présidente Kamala Harris en tant que candidate du parti pour les élections de novembre. (1 $ = 83,6490 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Janane Venkatraman )