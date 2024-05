Les rendements des emprunts d'État indiens ont peu varié, le rendement de l'emprunt de référence restant sous la barre des 7 %, le sentiment sous-jacent restant soutenu, mais les opérateurs attendent des signaux plus positifs pour une nouvelle baisse.

Le rendement de référence à 10 ans était à 6,9737% à 10h00 IST, après sa précédente clôture à 6,9780%.

"Tous les éléments positifs sont largement pris en compte et nous pourrions, au mieux, voir un ou deux points de base de plus vers le bas, mais après cela, nous aurions besoin de nouveaux facteurs forts pour un mouvement durable", ont déclaré les traders d'une banque privée.

Les rendements obligataires ont diminué au cours des dernières séances, après que le conseil de la Reserve Bank of India ait approuvé la semaine dernière le transfert d'un excédent record de 2,11 trillions de roupies (25,39 milliards de dollars) au gouvernement pour l'exercice financier qui s'est terminé en mars 2024. (USN)

Les acteurs du marché pensent que la situation budgétaire du gouvernement se renforcera après un transfert de dividendes supérieur aux estimations et pourrait entraîner une nouvelle réduction de l'offre dans les mois à venir.

New Delhi a l'intention de racheter des obligations pour une valeur de 400 milliards de roupies jeudi, ce qui serait sa quatrième tentative de ce type en mai. Elle a acheté pour environ 179 milliards de roupies d'obligations arrivant à échéance au cours de cette année financière, alors que son objectif était de 1,6 trillion de roupies.

Le gouvernement central a également réduit l'offre de bons du Trésor de 600 milliards de roupies jusqu'à la fin du mois de juin, alors qu'il dispose d'un excédent de liquidités et que sa capacité à dépenser est limitée jusqu'à la formation du nouveau gouvernement.

Des sources ont déclaré que toute décision concernant la réduction du déficit budgétaire et les emprunts sur le marché sera prise après la mise en place d'un nouveau gouvernement, les résultats des élections générales étant attendus la semaine prochaine.

Entre-temps, neuf États lèveront 212 milliards de roupies par la vente d'obligations plus tard dans la journée, et même si le montant est inférieur à celui prévu, c'est le plus élevé pour l'exercice financier en cours. (1 $ = 83,1020 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Sohini Goswami)