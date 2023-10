Les rendements des obligations d'État indiennes ont continué à augmenter mercredi, le rendement de l'obligation de référence atteignant des niveaux observés pour la dernière fois il y a près de six mois, dans le contexte d'une hausse persistante des rendements américains.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans était à 7,2442% à 10h00 IST après avoir atteint 7,2612%, son plus haut niveau depuis le 18 avril, plus tôt dans la session. L'obligation a clôturé la session précédente à 7,2327%.

"Aujourd'hui est le véritable test pour les haussiers des obligations, car la pression de la vente est clairement visible, alors que la chute du Trésor américain ne semble pas s'arrêter du tout," a déclaré un trader d'une banque d'état.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans oscillait autour de 4,85 % dans les heures asiatiques, son niveau le plus élevé depuis août 2007, en raison des craintes que la Réserve fédérale maintienne les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Les offres d'emploi aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue en août, ce qui indique que les conditions du marché du travail sont tendues et pourraient obliger la Réserve fédérale à relever ses taux le mois prochain, les probabilités dépassant les 30 %.

Les traders ont déclaré que la seule planche de salut actuellement était le récent recul des prix du pétrole. Le contrat de référence pour le pétrole Brent se situait à environ 90 dollars le baril, après avoir atteint la semaine dernière un pic de près d'un an à plus de 97,50 dollars.

Par ailleurs, les attentes d'une pentification de la courbe des rendements obligataires indiens au cours du second semestre de l'année s'estompent en raison des inquiétudes liées à l'inflation, ce qui empêche les rendements à court terme de baisser malgré une offre plus faible en octobre-mars, ont déclaré les traders à Reuters.

Les traders attendent le début du programme d'emprunt du second semestre fiscal, l'Inde souhaitant emprunter 6,55 trillions de roupies (78,70 milliards de dollars), la première adjudication devant avoir lieu vendredi.

La Reserve Bank of India devrait également annoncer sa décision de politique monétaire vendredi, le statu quo sur les taux étant déjà pris en compte, tandis qu'elle vendra des bons du Trésor d'une valeur de 240 milliards de roupies plus tard dans la journée. (1 $ = 83,2300 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Varun H K)