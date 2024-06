Les rendements des obligations d'État indiennes ont fortement augmenté, le rendement de l'obligation de référence à 10 ans connaissant sa plus forte hausse en huit mois, alors que les premières tendances du vote ont montré que l'Alliance démocratique nationale (NDA) du Premier ministre Narendra Modi était en tête, mais que la marge de victoire n'était pas claire.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde était de 7,0130 % à 10 h 00 IST, après avoir clôturé à 6,9438 %. Plus tôt dans la journée, le rendement a atteint 7,0375%, son plus haut niveau depuis près de deux semaines, et a également connu sa plus forte hausse en une seule séance depuis le 6 octobre.

"Les marchés n'avaient clairement pas pris en compte un tel scénario, ce qui conduit à de fortes hausses des rendements, et l'incertitude liée aux élections devrait persister, jusqu'à ce que nous commencions à voir des victoires claires pour le gouvernement sortant", a déclaré un trader d'une banque d'État.

Les premières tendances, selon les chaînes de télévision, montrent que le parti au pouvoir, le NDA, ne remportera probablement pas une majorité décisive comme le prévoyaient les sondages de sortie des urnes au cours du week-end.

Les sondages de sortie des urnes en Inde, qui sont réalisés par des agences de sondage, ont un bilan mitigé, car ils se sont souvent trompés dans les résultats.

Les traders ont ajouté que si le gouvernement parvient à s'en sortir sans un mandat fort, la trajectoire de consolidation fiscale pourrait être affectée et même les flux étrangers actifs pourraient souffler un peu, avec seulement des flux passifs entrant lorsque les obligations indiennes seront incluses dans l'indice de la dette de JPMorgan à la fin de ce mois.

Siddharth Kothari, économiste chez Sunidhi Securities & Finance, a déclaré qu'il s'attendait à ce que le rendement des obligations de référence se situe dans une fourchette de 6,95 % à 7,05 % jusqu'à la décision de politique monétaire de la Reserve Bank of India vendredi.

La banque centrale devrait maintenir le statu quo sur les taux d'intérêt et l'orientation de la politique monétaire, mais les commentaires sur l'inflation et la gestion des liquidités seront déterminants. (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Sohini Goswami)