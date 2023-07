Les rendements des obligations d'État indiennes devraient augmenter légèrement en début de séance lundi, le rendement des obligations américaines à 10 ans se négociant près d'un niveau technique crucial, dont la rupture peut entraîner une forte chute.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,14%-7,18% après avoir terminé la session précédente à 7,1609%, son plus haut niveau depuis le 20 avril, a déclaré un négociant d'un distributeur primaire.

"Il pourrait y avoir un mouvement lent et progressif vers le prochain niveau crucial de 7,20 % cette semaine, car tous les facteurs pointent vers une tendance baissière", a déclaré le négociant.

Les rendements américains sont restés élevés, le rendement à 10 ans se négociant autour du niveau clé de 4,08 %, les dernières données n'ayant guère modifié les attentes d'une hausse des taux par la Réserve fédérale plus tard dans le mois.

Le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 209 000 en juin, ce qui est inférieur à l'estimation de 225 000 des économistes interrogés par Reuters et représente le gain mensuel le plus faible depuis plus de deux ans. Le taux de chômage est passé de 3,7 % en mai à 3,6 %, ce qui indique que le marché du travail reste tendu.

Néanmoins, le rythme de croissance de l'emploi reste élevé par rapport aux normes historiques, ce qui montre que l'économie est loin d'être entrée dans une récession prévue de longue date.

Ce rapport intervient après que le compte rendu de la réunion de juin de la Fed, publié la semaine dernière, a réaffirmé que d'autres hausses de taux sont à venir. Les chances d'une augmentation en juillet restent de l'ordre de 89 %.

Le marché attend maintenant les données sur l'inflation de détail de juin pour l'Inde et les États-Unis afin d'évaluer la trajectoire des futures mesures de taux d'intérêt. Ces deux données sont attendues mercredi.

La Reserve Bank of India a maintenu le statu quo sur les taux directeurs lors de ses deux dernières réunions, mais vise désormais à atteindre l'objectif d'une inflation de 4 %, ce qui a repoussé les paris de réduction des taux.

Capital Economics a déclaré que les risques de hausse des prévisions d'inflation s'accumulent étant donné la forte augmentation des prix des légumes en juillet et les incertitudes météorologiques liées à El Niño, et qu'il y a de plus en plus de chances que l'assouplissement de la politique soit retardé. INDICATEURS CLÉS : ** Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en baisse de 0,3 % à 78,25 $ le baril, après avoir augmenté de 2,5 % au cours de la session précédente ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans était de 4,0817 %, le rendement à deux ans de 4,9502 % (rapporté par Dharamraj Dhutia et édité par Eileen Soreng).