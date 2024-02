L'inflation américaine plus élevée que prévu a fait grimper les rendements du Trésor, reporté les attentes de réduction des taux et provoqué un repli des obligations d'État locales, poussant le rendement de référence à un plus haut de deux semaines mercredi.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde était à 7,1286% à 10:10 a.m. IST, après sa clôture précédente de 7,0998%. Plus tôt dans la journée, le rendement avait atteint 7,1425%, marquant son plus haut niveau depuis le 31 janvier.

"La seule consolation est que le cycle d'enchères pour l'année en cours se termine et que l'année prochaine indique une dynamique favorable de l'offre et de la demande, sinon nous aurions pu facilement voir le rendement de référence franchir la barre des 7,155", a déclaré un trader d'une banque privée.

Les rendements américains ont augmenté mardi, le rendement à 10 ans dépassant largement le niveau crucial de 4,20 %. Le rendement à 10 ans était relativement stable depuis la politique de la Réserve fédérale de décembre, qui penchait vers une position dovish.

L'inflation américaine a dépassé les estimations, augmentant de 0,3 % le mois dernier après une hausse de 0,2 % en décembre. Sur les 12 mois précédant janvier, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,1 %, contre 3,4 % en décembre.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'IPC augmenterait de 0,2 % sur une base mensuelle et de 2,9 % en glissement annuel.

Les attentes en matière d'assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale ont été repoussées, et la probabilité d'une réduction des taux en mai est tombée à 38 % seulement, contre 61 % avant la publication des données et 83 % le mois dernier.

Au début de l'année, les opérateurs anticipaient une baisse des taux lors des réunions de politique monétaire de mars et de mai.

Les taux de swap au jour le jour de l'indice indien indiquent également que le début du cycle d'assouplissement des taux de la Reserve Bank of India est reporté au troisième trimestre de la prochaine année financière.

Cela intervient après que la RBI a laissé la semaine dernière les taux d'intérêt et l'orientation de sa politique inchangés, et a réitéré son engagement à atteindre son objectif d'inflation de 4 % sur une base durable.

L'inflation de détail en Inde s'est contractée à 5,10 % en janvier, contre 5,69 % en décembre. (Reportage de Dharamraj Dhutia ; édition de Dhanya Ann Thoppil)