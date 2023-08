Les rendements des obligations d'État indiennes devraient s'orienter à la hausse tôt ce mardi, à l'image des rendements américains, le rendement à 10 ans atteignant son plus haut niveau depuis près de 16 ans.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,23%-7,27% après avoir terminé la session précédente à 7,2208%, a déclaré un négociant d'un négociant primaire.

"Les rendements américains ayant franchi le niveau clé et atteint de nouveaux sommets, il devrait y avoir un regain de pression sur les rendements obligataires locaux, mais nous pourrions tout de même voir une certaine résistance aux alentours des niveaux de référence", a déclaré le négociant.

Les

rendement

sur les bons du Trésor à 10 ans a atteint des niveaux jamais vus pendant la grande crise financière de 2007, alors que les inquiétudes grandissent quant à la capacité de la Réserve fédérale à maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps, dans le contexte d'une économie résiliente.

Le rendement à 10 ans a atteint 4,3660 % au cours des heures de négociation en Asie mardi, le plus élevé depuis novembre 2007, et a augmenté de plus de 40 points de base (pb) en août. Le rendement à deux ans, sensible aux taux, a franchi la barre des 5 %, mais est resté loin des sommets atteints en octobre de l'année dernière.

Même si les chances d'une nouvelle hausse des taux de 25 points de base de la part de la Fed se maintiennent autour de 15 %, les opérateurs ne cessent de repousser les espoirs de réduction des taux.

Les opérateurs de contrats à terme sur les Fed funds prévoient moins de 100 points de base de réduction des taux en 2024, contre environ 140 points de base quelques semaines plus tôt. La banque centrale américaine a relevé ses taux de 525 points de base depuis mars 2022, pour atteindre une fourchette de 5,25 % à 5,50 %.

En attendant, l'absence d'éléments déclencheurs majeurs au niveau local devrait permettre aux obligations de continuer à suivre l'évolution de la situation mondiale, selon les traders.

Les investisseurs sont restés préoccupés par la hausse de l'inflation après que l'inflation de détail de juillet ait atteint son plus haut niveau depuis 15 mois, soit 7,44%, contre 4,87% le mois précédent. Cependant, la plupart d'entre eux ne s'attendent pas à ce que cela se traduise par une action sur les taux de la banque centrale. INDICATEURS CLÉS : ** Brent en baisse de 0,2 % à 84,30 $ le baril, après une baisse de 0,4 % lors de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 4,3379 %, rendement à deux ans à 5,0048 % ** Sept États indiens visent à lever 84,30 milliards de roupies (1,01 milliard de dollars) par la vente d'obligations (1 $ = 83,0800 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Édition de Sohini Goswami)