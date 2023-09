Les rendements des obligations d'État indiennes devraient poursuivre leur mouvement de hausse mercredi, après que les rendements américains ont inversé leur tendance à la hausse, tandis que les prix du pétrole ont également dépassé un niveau psychologique clé.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,21%-7,26% après avoir terminé la session précédente à 7,2068%, qui était le niveau de clôture le plus élevé en deux semaines, a déclaré un trader d'une banque privée.

"La façon dont les bons du Trésor ont inversé la direction et recommencé à grimper, le sentiment est devenu négatif, et nous pourrions voir un certain selloff dans les obligations locales à l'ouverture aujourd'hui," a ajouté le trader.

Les rendements américains ont bondi, le rendement à 10 ans ayant gagné 20 points de base par rapport à son niveau le plus bas atteint vendredi dernier, après des données économiques meilleures que prévu et les commentaires d'un responsable de la Réserve fédérale selon lesquels les taux d'intérêt pourraient être plus élevés pendant une période prolongée.

Les commandes de produits manufacturés américains ont baissé de 2,1 % en juillet, mais moins que la baisse de 2,5 % attendue par les économistes interrogés par Reuters.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré que la dernière série de données économiques permettait à la banque centrale de déterminer s'il était nécessaire d'augmenter à nouveau les taux d'intérêt, tout en avertissant que le marché ne devait pas supposer que le cycle de hausse était terminé.

Les probabilités d'un nouveau relèvement des taux par la Fed dans le courant du mois restent toutefois de l'ordre de 7 %.

Le rendement américain à 10 ans a toutefois atteint un sommet de 4,27 % et est resté au-dessus de la barre cruciale des 4,25 %.

Au niveau local, l'accent reste mis sur l'évolution de la situation des liquidités avant l'examen par la Reserve Bank of India (RBI) de l'augmentation du ratio de réserve de trésorerie des banques, ainsi que sur la trajectoire de l'inflation.

Le comité de politique monétaire indien restera attentif à l'évolution de la situation de l'inflation, mais les récentes hausses des prix des légumes devraient commencer à s'atténuer, a déclaré le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, mardi.

L'inflation de détail en Inde a atteint un niveau record de 7,44% en juillet, contre 4,87% en juin. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans est de 4,2634%, le rendement à deux ans est de 4,9514% ** La RBI va vendre aux enchères des bons du Trésor d'une valeur de 240 milliards de roupies indiennes (2,89 milliards de dollars) (1 dollar = 83,0700 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia, édition d'Eileen Soreng).