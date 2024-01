Les rendements des obligations d'État indiennes devraient augmenter légèrement dans les premiers échanges mardi, suivant leurs homologues américains, alors que les traders attendent une vente aux enchères d'obligations par les États.

Le rendement de référence à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 7,14%-7,18%, après avoir clôturé à 7,1518%, a déclaré un négociant d'une grande maison de courtage.

"Comme nous n'avons pas réussi à franchir la barre des 7,12 % pour le rendement de référence, il y a eu des ventes vers la fin de la séance prolongée d'hier, et nous sommes maintenant revenus à des niveaux d'environ 7,15 %, ce qui devrait être le cas, à moins qu'il n'y ait un nouvel élément haussier", a déclaré le négociant.

Les états indiens prévoient de lever 192 milliards de roupies (2,32 milliards de dollars) par la vente d'obligations mardi, et le montant est inférieur à celui prévu pour la deuxième semaine consécutive.

Les rendements obligataires ont terminé en baisse lundi après que l'inflation de base indienne ait montré une tendance à la baisse en décembre, et les participants au marché s'attendent à ce que les pressions inflationnistes s'atténuent à présent.

L'inflation de détail annuelle de l'Inde a augmenté de 5,69% en décembre, contre 5,55% en novembre, mais plus bas qu'un sondage Reuters de 5,87%. L'inflation de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, a été estimée à 3,76 %, son niveau le plus bas depuis quatre ans, selon ICICI Securities Primary Dealership.

Une baisse soutenue de l'inflation de base pourrait inciter la Reserve Bank of India (RBI) à assouplir sa politique en la ramenant à un niveau "neutre" dès le mois prochain, selon les économistes.

La RBI a maintenu ses taux depuis avril 2023, après les avoir augmentés de 250 points de base au cours de l'année financière précédente pour lutter contre l'inflation élevée.

Les contrats à terme ont montré que le rendement américain à 10 ans oscillait autour de 4 %. Les marchés de la première économie mondiale étaient fermés lundi.

Les rendements américains ont baissé la semaine dernière, après que les données sur les prix à la production de décembre ont chuté de manière inattendue, augmentant les paris d'une réduction précoce des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Les probabilités d'une baisse des taux en mars s'élèvent à environ 71 %, selon l'outil FedWatch du CME.

INDICATEURS CLÉS :

** Brent en baisse de 0,1 % à 78,05 $ le baril, après une baisse de 0,2 % lors de la séance précédente.

** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 4,0069%, rendement à deux ans à 4,2112%.

** Neuf États vont lever 192 milliards de roupies par la vente d'obligations (1 $ = 82,9310 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Varun H K)