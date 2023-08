Les rendements des obligations d'État indiennes devraient augmenter en début de séance lundi, suivant la tendance à la hausse des rendements américains, tandis que l'attention se portera sur la vente aux enchères de la dette de l'État plus tard dans la journée pour obtenir d'autres indices sur la demande.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,18%-7,24%, après avoir terminé la session précédente à 7,2021%, a déclaré un trader d'une banque de premier plan.

"Le rendement de référence suivra les pairs américains en début de séance, mais pourrait évoluer dans une fourchette étroite au cours de la journée, car les traders ne sont pas susceptibles de constituer des positions importantes dans une semaine tronquée par les vacances", a déclaré le trader.

Les marchés indiens à revenu fixe seront fermés mardi et mercredi en raison des congés locaux.

Les rendements américains ont augmenté vendredi après que l'inflation des prix à la production ait été plus élevée que prévu. Les traders craignent que la résurgence des pressions sur les prix n'augmente les chances que la Réserve fédérale doive continuer à augmenter ses taux.

Les participants au marché attendront également les données sur l'inflation nationale, attendues plus tard dans la journée. L'inflation de détail en Inde s'est probablement accélérée à 6,40 % en juillet en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires, selon un sondage Reuters.

La Reserve Bank of India (RBI) a relevé ses prévisions d'inflation pour le trimestre et l'année financière jeudi et a maintenu son taux directeur à 6,50 % pour la troisième réunion consécutive.

En procédant à une injection "temporaire" de liquidités, la RBI a procédé à une quasi-augmentation des taux d'un montant moindre, mais qui permet néanmoins de lutter contre la hausse de l'inflation", a déclaré Anitha Rangan, économiste au sein du groupe Equirus.

"Selon toute vraisemblance, si l'inflation s'aggrave du côté des denrées alimentaires, la mesure pourrait être complétée par une action sur les taux d'intérêt. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans est de 4,1796%, le rendement à deux ans est de 4,9201% ** Neuf États indiens souhaitent lever 132 milliards de roupies (1,59 milliard de dollars) par la vente d'obligations.

(1 $ = 82,8740 roupies indiennes) (Reportage de Bhakti Tambe ; Rédaction de Sonia Cheema)