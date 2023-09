Les rendements des obligations d'État indiennes ont baissé lundi, les investisseurs restant positifs après que JPMorgan a inclus la semaine dernière l'Inde dans son indice de dette des marchés émergents.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,18% 2033 était à 7,1281% à 10h00 IST lundi, après avoir terminé à 7,1570% lors de la session précédente.

"Le renversement brutal des rendements vendredi était dû à la réservation des bénéfices, et de nombreux traders ont allégé leurs positions car ils ont vendu des actions après la vente aux enchères de la dette, ce qui leur permet de prendre de nouvelles positions", a déclaré un trader d'un négociant principal.

Le rendement de l'obligation de référence a chuté à un plus bas de deux mois au début de la session vendredi, mais a fait marche arrière pour terminer en légère hausse, les traders ayant pris des bénéfices après l'annonce de l'inclusion de JPMorgan, qui commencera le 28 juin 2024 et s'étendra sur 10 mois avec des incréments de 1 % sur sa pondération dans l'indice.

HSBC a déclaré que cette décision devrait entraîner des entrées de 20 à 22 milliards de dollars liées à l'indice, tout en attirant des fonds supplémentaires. Nomura a déclaré qu'il pourrait y avoir un prépositionnement de la part des investisseurs mondiaux.

Le FTSE Russell, qui a placé l'Inde sur sa liste de surveillance pour l'inclusion dans l'indice FTSE Emerging Markets Government Bond, annoncera sa décision le 28 septembre.

Les traders ne s'attendent pas à ce que le rendement de référence franchisse le niveau de 7,10 % cette semaine et se concentreront sur la dynamique de l'offre et de la demande au cours de la semaine écourtée par les vacances, en dehors des rendements élevés aux États-Unis et des prix du pétrole.

Les États indiens lèveront 270 milliards de roupies (3,25 milliards de dollars) par le biais d'une vente d'obligations mardi, tandis que New Delhi lèvera 390 milliards de roupies vendredi. (1 $ = 83,0690 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)