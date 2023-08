Les rendements des obligations d'État indiennes ont légèrement baissé en début de séance vendredi, après un certain renversement de la hausse des rendements américains, tandis que les opérateurs restaient concentrés sur l'offre de nouvelles ressources via l'adjudication hebdomadaire de la dette.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 se négociait à 7,2327% à 10h00 IST, après avoir terminé la session précédente à 7,2487%, son plus haut niveau depuis le 5 avril.

New Delhi vise à lever 310 milliards de roupies (3,73 milliards de dollars) par la vente d'obligations plus tard dans la journée, et l'adjudication comprend l'obligation liquide à 14 ans. Les quelques ventes aux enchères précédentes se sont soldées par des rendements plus élevés que prévu, ce qui indique une faible demande.

"Comme prévu, nous suivons littéralement ce qui se passe sur le marché de la dette américaine, ce qui entraîne une certaine baisse, mais la fin des enchères serait le principal déclencheur et la faiblesse de la demande pourrait entraîner une certaine chute avant la fin de la journée", a déclaré un négociant d'une grande maison de courtage.

Les rendements américains ont baissé au cours des heures de négociation en Asie, après avoir augmenté au cours des dernières séances en raison des paris croissants que la Réserve fédérale maintiendra les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Le rendement à 10 ans se négociait autour de 4,25 %, tandis que le rendement à deux ans, sensible aux taux, se situait autour de 4,90 %, tous deux en baisse par rapport à leurs niveaux les plus élevés depuis 10 mois atteints jeudi.

Le sentiment du marché s'est également affaibli après que l'inflation de détail en Inde en juillet a atteint un sommet de 15 mois de 7,44% par rapport à 4,87% le mois précédent, dépassant l'extrémité supérieure de la fourchette d'inflation de la banque centrale de 2%-6% pour la première fois en cinq mois.

Les taux des swaps indexés à un jour ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de cinq mois jeudi, les investisseurs ayant choisi de payer des swaps à court terme, alors que les attentes d'une nouvelle hausse des taux de la part de la Reserve Bank of India sont de plus en plus fortes.

En attendant, le risque de stagflation reste faible en Inde malgré une forte hausse des prix, a déclaré la RBI dans son bulletin d'août. (1 $ = 83,0750 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia Rédaction d'Eileen Soreng)