Les rendements des obligations d'État indiennes ont baissé jeudi, l'impact de la hausse des rendements américains ayant été compensé par les paris sur les entrées de capitaux étrangers lorsque la dette du pays sera incluse dans un indice mondial.

Le rendement de référence à 10 ans était de 6,9900%, à 10:00 a.m. IST, après sa clôture précédente de 7,0000%.

La dette indienne sera incluse dans l'indice de dette des marchés émergents de JPMorgan à partir de vendredi, avant que les investisseurs étrangers n'achètent les obligations qui seront ajoutées à l'indice.

"Les flux étrangers sont censés arriver aujourd'hui ou demain et nous pourrions donc ne pas voir le rendement de l'obligation de référence rester longtemps au-dessus de la barre des 7 %", a déclaré un trader d'une banque d'État.

Les investisseurs craignent une tendance similaire dans la plus grande économie du monde lorsqu'elle publiera vendredi un indicateur clé de l'inflation, considéré comme un guide pour savoir si la Réserve fédérale sera en mesure de réduire ses taux d'intérêt en septembre.

Le rendement américain à 10 ans était tout près du niveau technique clé de 4,35 %, dont la rupture pourrait entraîner une forte hausse, selon les traders.

Cependant, l'attention immédiate se porte localement sur l'inclusion de l'indice, qui, depuis son annonce en septembre dernier, a déjà attiré des flux de plus de 10,50 milliards de dollars vers les obligations dans le cadre de la voie d'accès totale.

Au cours des dernières semaines, les étrangers ont choisi des obligations à plus longue durée, ce qui constitue un changement de préférence par rapport à leurs achats antérieurs d'obligations à plus courte durée.

Les acteurs du marché s'attendent à un afflux massif d'obligations jeudi et vendredi. Les banques étrangères se sont également lancées dans des achats agressifs et ont acheté pour plus de 5 milliards de dollars d'obligations depuis le début du mois de juin.

Cependant, les stratèges de JPMorgan, dirigés par Michael Harrison, ont déclaré que 32 % à 40 % des 20 à 25 milliards de dollars de flux attendus ont déjà été utilisés, tandis que Morgan Stanley a déclaré que les investisseurs ont alloué 3,6 % de leurs avoirs aux obligations du pays à la fin du mois de mai. (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Savio D'Souza)