Les rendements des obligations d'État indiennes ont chuté, après avoir été stables jeudi, à la suite d'informations selon lesquelles la Reserve Bank of India (RBI) a demandé l'avis des banques sur le règlement des obligations souveraines par le biais de la plateforme Euroclear.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 était à 7,1699% à 10:35 a.m. IST, après avoir terminé la session précédente à 7,2083%, et atteint un plus bas de 7,1515% dans la journée.

"Bien qu'il ne s'agisse pas d'une nouveauté matérielle, le marché le prend positivement", a déclaré un trader d'une banque privée.

"Il y a également une certaine couverture des positions courtes, ce qui aide, mais à mesure que la journée avance, les rendements devraient idéalement s'inverser par rapport aux niveaux actuels."

La RBI a demandé l'avis des acteurs du marché obligataire sur le règlement des obligations indiennes via la plateforme Euroclear, selon au moins trois fonctionnaires du Trésor, qui ont déclaré qu'une telle initiative comportait des risques.

Les fonctionnaires du Trésor ont demandé l'avis de certaines banques privées et étrangères.

Entre-temps, l'attention reste focalisée sur les mesures prises par la banque centrale en matière de gestion des liquidités.

La RBI pourrait demander aux prêteurs de continuer à maintenir des réserves de liquidités supplémentaires pour les deux prochaines quinzaines, avec quelques modifications de la proportion, car elle cherche à maintenir la liquidité serrée dans un contexte d'inflation élevée, ont déclaré au moins six hauts fonctionnaires du Trésor à Reuters.

En août, la RBI a demandé aux banques de maintenir un I-CRR de 10 % sur l'augmentation des dépôts entre le 19 mai et le 28 juillet, retirant ainsi plus de 1 000 milliards de roupies de liquidités, et cette décision sera réexaminée d'ici vendredi.

Alors que la RBI devrait prolonger cette mesure, l'I-CRR pourrait être réduit à 5 %-8 %, de manière progressive, au lieu des 10 % actuels, selon les acteurs du marché.

Les traders ont également déclaré qu'avec les rendements américains élevés et les prix du pétrole, les rendements obligataires pourraient ne pas être en mesure de soutenir la chute.

Le rendement américain à 10 ans a atteint 4,30 % au cours des heures de négociation en Asie jeudi, tandis que le contrat de référence pour le pétrole brut Brent continue de se maintenir au-dessus de la barre des 90 dollars le baril, frôlant les niveaux observés il y a 10 mois, dans un contexte de pénurie de l'offre. (Reportage de Bhakti Tambe et Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Savio D'Souza)