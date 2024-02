Les rendements des obligations d'État indiennes devraient augmenter au début de la semaine, suivant la forte hausse des rendements du Trésor américain après que les données économiques solides dans la plus grande économie du monde aient atténué les paris agressifs sur la réduction des taux d'intérêt.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde devrait osciller entre 7,05 % et 7,10 %, a déclaré un négociant auprès d'un courtier principal, après avoir clôturé à 7,0555 %. Le rendement a baissé de 12 points de base la semaine dernière, la plus forte baisse depuis le 11 novembre 2022.

"Les données ont surpris tout le monde, et c'est clairement évident dans le mouvement des rendements du Trésor, et il devrait certainement y avoir un léger écart vers le haut pour les rendements obligataires aujourd'hui", a déclaré le négociant.

"Le creux de vendredi pourrait ne pas être franchi maintenant, jusqu'à la décision de politique monétaire", a ajouté le trader.

Les rendements américains ont bondi, le rendement à 10 ans dépassant la barre des 4 % vendredi et prolongeant le mouvement dans les heures asiatiques de lundi, alors que les emplois non agricoles ont augmenté de 353 000 le mois dernier, soit près du double des 180 000 estimés par les économistes interrogés par Reuters.

Les données de décembre ont été révisées à la hausse et font état de 333 000 emplois créés au lieu des 216 000 précédemment annoncés, tandis que l'inversion entre les rendements américains à 2 ans et à 10 ans a atteint son niveau le plus élevé depuis un mois, les investisseurs ayant encore réduit leurs paris sur le calendrier et le rythme des réductions de taux d'intérêt.

Les probabilités d'une baisse des taux en mars sont tombées à environ 15 %, contre 66 % le mois dernier, tandis que les probabilités d'une baisse des taux de 150 points de base en 2024 ont également chuté à seulement 25 %, contre une quasi-certitude auparavant.

Le sentiment sous-jacent reste favorable alors que le marché attend avec impatience la décision de politique monétaire de la Reserve Bank of India prévue pour jeudi, après avoir été stimulé par l'annonce du budget fédéral la semaine dernière.

L'Inde visera à réduire le déficit fiscal à 5,1% du produit intérieur brut et à emprunter 14,13 trillions de roupies (170,27 milliards de dollars) par le biais d'obligations, ce qui est nettement inférieur aux attentes et également inférieur à l'emprunt prévu pour l'année en cours. INDICATEURS CLÉS : ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 3,8915%, rendement à deux ans à 4,2169% (1$ = 82,9850 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Janane Venkatraman )