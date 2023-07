Les rendements des obligations d'État indiennes devraient être plus élevés lundi, lors de la première séance du nouveau trimestre, car le sentiment reste négatif, tandis qu'un calendrier chargé en matière de dette d'État réduira encore l'appétit des investisseurs.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,10%-7,15% après avoir terminé la session précédente à 7,1166%, le plus haut depuis le 28 avril, a déclaré un trader d'un négociant primaire.

Le rendement a enregistré sa plus forte hausse en une seule séance depuis le 3 novembre 2022, avec une augmentation de 13 points de base (pb) pour le mois de juin, après avoir baissé au cours des trois derniers mois consécutifs. Il a chuté de 20 points de base entre avril et juin, enregistrant ainsi sa plus forte baisse en trois ans.

"Avec le niveau clé de 7,08% confortablement cassé, le marché vise maintenant le prochain support crucial dans la zone de 7,15%-7,16% pour le benchmark et il y a de fortes probabilités qu'il soit atteint dans le courant de la semaine," a déclaré le trader.

Les rendements obligataires ont augmenté vendredi, suite à une hausse des rendements américains et à une demande plus faible que prévu pour le billet de référence lors de l'adjudication hebdomadaire, ce qui a propulsé la cassure des 7,08%.

Les rendements américains ont bondi et sont restés élevés, le billet à 10 ans se négociant près de la barre cruciale des 3,84 %, tandis que le rendement à deux ans, un indicateur plus proche des attentes en matière de taux d'intérêt, s'est négocié à 4,91 %.

Des données solides ont augmenté les paris de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale, les probabilités d'une augmentation en juillet atteignant environ 84 %.

Les rendements obligataires indiens poursuivront leur hausse en juillet-septembre en raison d'une forte offre de dette et parce que les chances d'une réduction des taux avant le premier semestre de l'année prochaine semblent peu probables.

"La toile de fond mondiale étant devenue défavorable, les espoirs de réductions rapides des taux se sont évanouis et l'attention va se porter sur des facteurs tels que la dynamique de l'offre et de la demande, qui ne semble pas non plus très favorable", a déclaré Abhishek Upadhyay, économiste principal chez ICICI Securities Primary Dealership.

Ce trimestre, l'Inde prévoit de lever 4,47 trillions de roupies (54,49 milliards de dollars) par le biais de ventes d'obligations, tandis que les États visent à lever 2,37 trillions de roupies.

INDICATEURS CLÉS :

** Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent sont en hausse de 0,6 % à 75,35 $ le baril, après avoir augmenté de 0,8 % au cours de la séance précédente.

** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 3,8386%, rendement à deux ans à 4,9101%.

** Les États indiens devraient lever 2,37 trillions de roupies par la vente d'obligations en juillet-septembre.

** L'Inde vendra des bons du Trésor d'une valeur de 3,12 trillions de roupies en juillet-septembre (1 $ = 82,0260 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Savio D'Souza)