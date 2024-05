Les rendements des obligations d'État indiennes devraient baisser au début des échanges mardi, après que le gouvernement a annoncé une réduction de l'offre de bons du Trésor à court terme pour les six prochaines semaines, alors qu'il vise à racheter des billets arrivant à échéance dans moins de six mois.

Le rendement de référence à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 7,01%-7,06%, après sa clôture précédente de 7,0465%.

Le rendement de l'obligation 2033 à 7,18 % devrait se négocier entre 7,05 % et 7,10 %, après avoir terminé à 7,0925 %, a déclaré un trader d'une banque d'État.

"La réduction des bons du Trésor était ce que le marché attendait, et nous devrions voir une meilleure réaction dans les obligations que les annonces de rachat, et ceci avec un changement dans les titres à racheter renforcerait les haussiers", a déclaré le trader.

L'Inde réduira l'offre de bons du Trésor de 600 milliards de roupies (7,20 milliards de dollars) jusqu'à la fin du mois de juin, et vendra 40 milliards de roupies de bons du Trésor à 91 jours, 182 jours et 364 jours chaque semaine, contre 100 milliards de roupies, 50 milliards de roupies et 70 milliards de roupies prévus précédemment.

Avant l'annonce de vendredi soir, Reuters a rapporté que les traders s'attendaient à une réduction des emprunts à court terme du gouvernement afin de réduire le déficit de liquidités qui a persisté au cours des dernières semaines en raison des élections générales en cours.

Cette annonce intervient après que le gouvernement a racheté des obligations pour seulement 126 milliards de roupies, alors que le montant notifié était de 1 000 milliards de roupies.

Il a l'intention de racheter des titres d'une valeur de 600 milliards de roupies plus tard dans la journée, mais le marché s'attend à une meilleure réponse, étant donné que le gouvernement a proposé une nouvelle série de titres à racheter.

Pendant ce temps, le rendement américain à 10 ans a augmenté, car les responsables de la Réserve fédérale ont souligné l'incertitude quant à la capacité de la banque centrale à réduire les taux si l'inflation reste faible, ce qui a également réduit les paris sur l'ampleur des réductions de taux en 2024.

Le marché des contrats à terme s'attend désormais à des baisses de taux d'environ 41 points de base en 2024, après avoir pleinement intégré deux baisses de taux en cas de ralentissement de l'inflation, selon l'outil FedWatch du CME. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à dix ans est de 4,4472 %, le rendement à deux ans est de 4,8436 % ** La RBI va racheter des obligations pour un montant total de 600 milliards de roupies par le biais d'une vente aux enchères ** Cinq États vont lever 52 milliards de roupies par le biais de la vente d'obligations (1 $ = 83,3400 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; édition d'Eileen Soreng).