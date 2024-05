Les rendements des emprunts d'État indiens devraient ouvrir en baisse jeudi, suivant la forte chute des rendements du Trésor américain, l'inflation dans la plus grande économie du monde s'étant révélée inférieure aux estimations, ce qui a suscité des paris de réduction des taux.

Le rendement de référence à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 7,03%-7,08%, après sa clôture précédente de 7,0821%, a déclaré un trader d'une banque d'État.

"Le marché était haussier, mais en regardant la réaction des bons du Trésor, nous sommes prêts à franchir la barre des 7,05% à l'ouverture", a déclaré le trader. Il y a également de la place pour une nouvelle baisse, car le rendement américain à 10 ans est en dessous du niveau technique clé de 4,35 %".

Les rendements américains ont chuté mercredi et se sont encore détendus jeudi en Asie après que les données aient montré que l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis s'est ralentie en avril, renforçant les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale réduira ses taux d'intérêt deux fois cette année.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3 % le mois dernier après avoir progressé de 0,4 % en mars et février. Au cours des 12 mois précédant avril, l'IPC a augmenté de 3,4 % après avoir progressé de 3,5 % en mars. L'inflation s'est accélérée au premier trimestre en raison d'une forte demande intérieure, après avoir été modérée pendant la majeure partie de l'année dernière.

Le rendement américain à 10 ans est tombé à son niveau le plus bas en six semaines et se situait autour de 4,32 %, tandis que le rendement à deux ans, un indicateur plus proche des attentes en matière de taux d'intérêt, se situait autour de 4,72 %.

Les probabilités d'une baisse des taux en septembre sont passées de 65 % à 75 %, tandis que le marché des contrats à terme a entièrement intégré deux baisses de taux de la Réserve fédérale en 2024, selon l'outil FedWatch du CME.

"Dans la partie avant de la courbe, le marché prévoit près de deux baisses (septembre et décembre), ce qui est largement approprié, selon nous", a déclaré DBS dans une note.

Les traders attendront également la réponse au deuxième rachat d'obligations du gouvernement indien en deux semaines, qui vise à acheter des obligations d'une valeur de 600 milliards de roupies (7,19 milliards de dollars) jeudi. INDICATEURS CLÉS : ** Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 0,4 % à 83,10 $ le baril, après avoir augmenté de 0,4 % au cours de la séance précédente ** Le rendement du Trésor américain à dix ans était de 4,3245 %, le rendement à deux ans de 4,7174 % ** La RBI va racheter trois obligations d'une valeur totale de 600 milliards de roupies par le biais d'une vente aux enchères (1 $ = 83,4430 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Édition de Janane Venkatraman)