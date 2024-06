Les rendements des obligations d'État indiennes devraient s'orienter à la baisse dans les premiers échanges mardi, suivant les rendements américains, tandis que les traders surveillent les résultats des élections générales, où le Premier ministre Narendra Modi devrait s'assurer d'un troisième mandat.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde devrait évoluer dans une fourchette de 6,90 %-6,97 %, après sa clôture précédente de 6,9438 %, a déclaré un trader d'une banque d'État. Le rendement à 10 ans a atteint lundi son niveau le plus bas depuis plus de deux ans.

"En ce qui concerne les résultats des élections, si les chiffres sont conformes aux sondages de sortie des urnes, nous ne devrions pas voir d'autres réactions basées uniquement sur cela", a déclaré le trader.

La plupart des sondages effectués à la sortie des bureaux de vote au cours du week-end prévoyaient que l'Alliance démocratique nationale (NDA) au pouvoir pourrait remporter une majorité des deux tiers à la chambre basse du parlement, qui compte 543 membres, alors qu'il en faut 272 pour obtenir une majorité simple.

Les sondages de sortie des urnes en Inde, qui sont réalisés par des agences de sondage, ont un bilan mitigé, car ils se sont souvent trompés dans les résultats.

La continuité gouvernementale devrait entraîner une augmentation des entrées de capitaux étrangers, tandis que l'inclusion des obligations indiennes dans l'indice de dette des marchés émergents de JPMorgan à la fin de ce mois est susceptible de renforcer le sentiment.

La DBS Bank a déclaré que si le décompte des voix correspond aux sondages de sortie des urnes, cela indiquera une forte vague en faveur du président sortant.

"L'agenda économique devrait se concentrer sur le budget final en juillet à court terme et, à plus long terme, sur les engagements en matière de dépenses d'investissement, l'élargissement de la base manufacturière, la consolidation fiscale et les réformes visant les facteurs de production", a-t-elle déclaré dans une note.

Les rendements américains ont chuté dans la nuit après que les données aient montré que l'activité manufacturière américaine a ralenti pour le deuxième mois consécutif en mai, renforçant les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale plus tard dans l'année.

Les chances d'une réduction des taux en septembre sont passées à 60 %, contre 50 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME.

INDICATEURS CLÉS :

** Brent en baisse de 0,7 % à 77,80 $ le baril, après une baisse de 4 % lors de la séance précédente.

** Rendement du Trésor américain à dix ans à 4,4080%, rendement à deux ans à 4,8205%.

** Onze États vont lever 195 milliards de roupies (2,35 milliards de dollars) par la vente d'obligations (1 $ = 83,0830 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Varun H K)