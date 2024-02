Les rendements des obligations d'État indiennes devraient continuer à baisser vendredi, reflétant les rendements du Trésor, un jour après que les objectifs tièdes du budget fédéral aient déclenché des achats agressifs.

Les traders évalueront également la demande de nouveaux emprunts, New Delhi devant lever 390 milliards de roupies (4,70 milliards de dollars) par le biais de ventes d'obligations plus tard dans la journée.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde devrait osciller entre 7,02 % et 7,08 %, a déclaré un négociant d'une maison de courtage primaire, après avoir clôturé à 7,0583 %.

Cette clôture était la plus basse depuis le 18 juillet, suite à la plus grande chute du rendement en une seule session depuis le 3 mai, après que le gouvernement ait fixé des objectifs de déficit fiscal et d'emprunt brut plus bas que prévu pour le prochain exercice financier.

"Les rendements du Trésor fournissent davantage de raisons de poursuivre la hausse, car la surprise du budget change la donne, du moins pour le moment, avec une telle prudence fiscale et littéralement aucun déclencheur négatif pour l'instant", a déclaré le trader.

Les rendements américains ont encore baissé jeudi, car les inquiétudes renouvelées concernant le secteur bancaire régional et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage plus élevées que prévu ont poussé les investisseurs à se tourner vers les valeurs refuges.

Les données sur les demandes d'allocations chômage précèdent la publication de la masse salariale non agricole de janvier, prévue après les heures de marché indiennes vendredi, qui sera un guide crucial pour la Réserve fédérale afin de déterminer le début de son cycle d'assouplissement des taux d'intérêt.

Le gouvernement vise à réduire son déficit budgétaire à 5,1 % du produit intérieur brut (PIB), par rapport à une révision à la baisse de 5,8 % pour cette année financière, et empruntera 14,13 trillions de roupies brutes, contre des attentes de 15,60 trillions de roupies.

L'emprunt brut a été réduit de manière inattendue car le gouvernement prévoit de rembourser une grande partie de la dette arrivant à échéance par le biais du fonds de compensation de la taxe sur les produits et services, selon les documents budgétaires.

INDICATEURS CLÉS :

** Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent sont en hausse de 0,8 % à 79,30 $ le baril, après avoir baissé de 3,7 % au cours de la session précédente.

** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 3,8915%, rendement à deux ans à 4,2169%.

** L'Inde va vendre des obligations souveraines d'une valeur de 390 milliards de roupies

** La RBI fixera les frais de souscription pour la vente aux enchères d'obligations souveraines d'une valeur de 390 milliards de roupies (1 $ = 82,9330 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Savio D'Souza)