Les rendements des obligations d'État indiennes devraient baisser à l'ouverture lundi, suivant la baisse de leurs homologues américaines après que les données sur l'emploi montrant un ralentissement du marché du travail ont renforcé les attentes que la Réserve fédérale commencera à baisser les taux d'intérêt en septembre.

Le rendement de référence à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 6,98 % à 7,03 %, après avoir clôturé à 6,9926 %, a déclaré un négociant d'une grande maison de courtage.

Les rendements américains ont baissé après que les données aient montré que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 206 000 en juin, soit un peu plus que prévu, mais que les chiffres d'avril et de mai ont été révisés à la baisse de 111 000, ce qui suggère un ralentissement de la tendance de la croissance des emplois.

Le marché de l'emploi est au centre des préoccupations des décideurs politiques de la Fed dans leur débat sur le moment où ils commenceront à réduire les taux, car ils craignent qu'un marché de l'emploi résilient ne ravive l'inflation.

Après les dernières données, cependant, les chances d'une réduction des taux de 25 points de base en septembre sont passées de 58 % il y a une semaine à environ 73 %, selon l'outil FedWatch du CME Group.

En Inde, le gouvernement nouvellement élu présentera son premier budget le 23 juillet, ce qui constituera le prochain élément déclencheur pour le marché obligataire.

"L'assainissement budgétaire sera maintenu dans le budget, mais les dépenses seront plus élevées du côté des recettes, afin d'équilibrer l'aide aux revenus et le soutien à la croissance", a déclaré Anitha Rangan, économiste chez Equirus Group.

"Les dépenses d'investissement ne peuvent être sacrifiées au détriment de la consolidation. Le budget intérimaire a déjà mis l'accent sur la croissance, et le budget final devrait encore l'accentuer. La trinité des dépenses d'investissement, de la consolidation et de la croissance sera surveillée.

INDICATEURS CLÉS :

** Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en baisse de 0,2 % à 86,33 $ le baril, après avoir chuté de 1 % au cours de la session précédente.

** Rendement du Trésor américain à dix ans à 4,3018%, rendement à deux ans à 4,6244%.