Les rendements des obligations d'État indiennes ont légèrement baissé en début de séance ce mardi, en raison du revirement des pairs américains, mais les attentes d'une vente de la dette ont limité une baisse importante des rendements.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,26% 2033 était à 7,0263% à 10h00 IST, après avoir clôturé à 7,0302% lors de la session précédente.

Les États indiens visent à lever 255,50 milliards de roupies (3,12 milliards de dollars) par la vente d'obligations plus tard dans la journée, et le montant n'est pas seulement plus élevé que prévu, mais aussi le plus élevé des deux derniers mois.

La vente de la dette des États intervient après qu'ils aient emprunté 185,50 milliards de roupies lors d'une vente aux enchères similaire la semaine dernière.

"S'il n'y avait pas eu de vente massive de la dette de l'État, nous aurions pu voir le rendement de référence baisser jusqu'à 7 %", a déclaré un négociant d'une société de courtage primaire.

Les rendements américains ont baissé dans les heures d'ouverture des marchés asiatiques mardi, les opérateurs obligataires ayant salué un accord de principe pour suspendre la limite d'emprunt de Washington jusqu'en 2025 et éviter un défaut de paiement.

Le rendement à 10 ans a baissé de six points de base (pb) à 3,76%, après avoir augmenté de plus de 40 pb au cours des deux dernières semaines, alors que des données solides et des commentaires optimistes de la part des responsables de la Réserve fédérale américaine ont augmenté les paris d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

Les probabilités d'une nouvelle hausse de 25 points de base le 14 juin s'élèvent à 61 %, contre 40 % la semaine dernière et environ 5 % au début du mois de mai.

Outre la vente de la dette publique, les traders attendent les données de croissance de l'Inde pour janvier-mars et l'année financière précédente qui seront détaillées mercredi.

Un sondage d'économistes réalisé par Reuters prévoit une croissance de 5 % en glissement annuel, contre 4,4 % en octobre-décembre. Les données pourraient apporter quelques éclaircissements sur la pensée de la Reserve Bank of India lorsqu'elle annoncera sa décision de politique monétaire le 8 juin. (1 $ = 82,6600 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Varun H K)