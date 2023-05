Les rendements des obligations d'État indiennes sont restés largement inchangés en début de séance mercredi, alors que les marchés se concentrent sur la première vente de bons du Trésor après le plan de retrait de devises de la banque centrale la semaine dernière.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,26% 2033 se négociait à 7,0175% à 10h00 IST, après avoir clôturé à 7,0144% lors de la session précédente.

"Le rendement de référence devrait se consolider autour de la barre des 7 % au cours des deux prochains jours, mais les traders seraient plus enclins à vérifier les seuils des bons du Trésor après le récent rallye de l'ultra court terme", a déclaré un trader d'une banque d'État.

La Reserve Bank of India vendra aux enchères 320 milliards de roupies (3,91 milliards de dollars) de bons du Trésor plus tard dans la journée. Il s'agit de la première vente aux enchères de ces billets après que la banque centrale a annoncé que la plus grosse coupure du pays serait retirée de la circulation d'ici la fin du mois de septembre.

Les opérateurs prévoient que cette décision entraînera une augmentation de la liquidité du système bancaire et une baisse des rendements sur les échéances les plus courtes.

Les rendements des bons du Trésor sur le marché secondaire ont baissé d'environ 15 points de base (pb) lundi, tandis que les obligations jusqu'à trois ans ont baissé d'environ 10 pb.

L'extrémité ultra-courte de la courbe des rendements des obligations d'État semble attrayante dans un contexte de déluge de liquidités suite au retrait de la banque centrale de la circulation des billets de 2 000 roupies, a déclaré Akhil Mittal, gestionnaire de fonds senior chez Tata Asset Management.

Pendant ce temps, les rendements américains ont légèrement baissé mercredi, mais sont restés autour de la barre des 3,70%, les traders surveillant l'évolution des négociations sur le plafond de la dette américaine.

Les rendements ont également augmenté car plusieurs responsables de la Réserve fédérale ont adopté un ton hawkish dans leurs commentaires sur l'inflation et les taux d'intérêt, ce qui a conduit les traders à estimer qu'il y a plus de chances que les taux soient relevés en juin.

Les chances d'une hausse de 25 points de base le mois prochain sont désormais de 30 %, contre près de 5 % au début du mois de mai. (1 $ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia Rédaction de Sonia Cheema)