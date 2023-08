Les rendements des obligations d'État indiennes devraient augmenter en début de séance vendredi, en prévision d'une nouvelle offre de dette lors de l'adjudication hebdomadaire, tandis que les rendements élevés des obligations américaines continueront de nuire au sentiment des investisseurs.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,18%-7,23% après avoir terminé la session précédente à 7,1981%, le plus haut depuis le 20 avril, a déclaré un trader d'une banque d'État.

New Delhi vise à lever au moins 390 milliards de roupies indiennes (4,71 milliards de dollars) par la vente d'obligations, qui comprennent des obligations liquides à sept ans et à 14 ans.

"Nous avons déjà assisté à la rupture du niveau clé de 7,20 % hier. Nous nous attendons à ce que le benchmark augmente à nouveau aujourd'hui car le sentiment n'est pas très fort pour continuer à absorber l'offre continue", a déclaré le trader.

Les traders surveilleront également les mouvements de la roupie indienne qui a chuté pour la troisième session consécutive jeudi, s'affaiblissant à son niveau le plus bas depuis plus de deux mois, suivant les pertes généralisées des pairs asiatiques. La roupie a terminé à 82,7225 pour un dollar et devrait s'affaiblir vendredi.

Les rendements américains à plus long terme ont atteint de nouveaux sommets en neuf mois jeudi, les données montrant la force sous-jacente de l'économie, ce qui pourrait permettre aux taux de rester plus longtemps à un niveau plus élevé.

Le rendement de référence des obligations américaines à 10 ans a atteint 4,20 % jeudi, son plus haut niveau depuis le début du mois de novembre. Les probabilités d'une hausse des taux en septembre avoisinent les 18 %.

Entre-temps, les craintes d'un nouveau bond de l'inflation des prix de détail à court terme retiennent les investisseurs, car elles pourraient contraindre la Reserve Bank of India (RBI) à adopter une position plus ferme la semaine prochaine.

L'inflation de détail en Inde a grimpé à 4,81 % en juin, après avoir diminué pendant quatre mois. De nombreux économistes s'attendent à ce que l'inflation de juillet atteigne environ 6,5 %, ce qui dépasserait la marge de tolérance supérieure de la RBI.

Les tendances passées suggèrent que l'inflation alimentaire a tendance à influencer les attentes inflationnistes, ce qui justifie une nouvelle rhétorique hawkish la semaine prochaine, a déclaré DBS dans une note. INDICATEURS CLÉS : ** Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont peu changé à 85,10 $ le baril, après avoir augmenté de 2,3 % au cours de la session précédente ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans à 4,1588 %, le rendement à deux ans à 4,8935 % ** L'Inde va vendre des obligations souveraines d'une valeur de 390 milliards de roupies ** La RBI va fixer les frais de souscription pour la vente aux enchères d'obligations souveraines d'une valeur de 390 milliards de roupies (1 $ = 82,7500 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Édition de Janane Venkatraman)