Les rendements des obligations d'État indiennes devraient augmenter lundi, alors que les rendements de leurs homologues américains ont fortement augmenté après que des données économiques solides ont repoussé les attentes concernant le calendrier de la première réduction des taux dans la plus grande économie du monde.

Le rendement de l'emprunt de référence à 10 ans devrait se négocier entre 7,10 % et 7,15 % après avoir clôturé à 7,1232 % lors de la session précédente, a déclaré un trader d'une banque privée.

"Les rendements obligataires locaux pourraient également tester de nouveaux niveaux car le rendement américain à 10 ans a maintenant franchi la barre des 4,40 % et pourrait tester les niveaux de 4,50 %, qui est le prochain niveau technique clé", a déclaré le trader.

Les rendements américains ont augmenté vendredi après que les données aient montré que les emplois non agricoles ont augmenté de 303 000 en mars par rapport aux attentes de 200 000, tandis que le taux de chômage a diminué à 3,8 % par rapport aux prévisions de 3,9 %.

Le rendement à 10 ans oscillait autour de 4,42 %, son niveau le plus élevé depuis plus de quatre mois, tandis que le rendement à deux ans, un indicateur plus proche des attentes en matière de taux d'intérêt, était également à un plus haut de plus de quatre mois d'environ 4,78 %.

Les données solides ont encore accru l'incertitude quant au calendrier des réductions de taux de la Réserve fédérale, les chances d'une action en juin étant désormais inférieures à 50 %, contre plus de 60 % la semaine dernière, selon l'outil FedWatch du CME.

Dans son pays, la Reserve Bank of India (RBI) a maintenu ses taux d'intérêt inchangés pour la septième fois consécutive lors de sa réunion de vendredi, car la croissance de l'économie devrait rester robuste tandis que l'inflation se maintient au-dessus de l'objectif de 4 %.

Goldman Sachs s'attend à ce que la RBI reste souple dans la gestion des liquidités à l'avenir grâce à des opérations de liquidité dans les deux sens. "Nous prévoyons un cycle d'assouplissement peu profond avec deux réductions du taux repo de 25 pb (points de base) chacune au cours de trimestres consécutifs, très probablement à partir du troisième trimestre de l'année civile 2014".

Entre-temps, les traders sont inquiets car le contrat de référence pour le pétrole Brent oscille autour de 90 dollars le baril, et de nombreux investisseurs obligataires surveillent de près les prix du pétrole, car des prix plus élevés pour les matières premières pourraient avoir un impact sur l'inflation de détail. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à dix ans est de 4,4217 %, le rendement à deux ans est de 4,7694 % ** Trois États vont lever 65 milliards de roupies (780,44 millions de dollars) par la vente d'obligations (1 $ = 83,2860 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia, édition de Sonia Cheema).