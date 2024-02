Les rendements des emprunts d'Etat indiens pourraient légèrement augmenter en début de journée lundi, dans le sillage des rendements américains élevés, même si l'accent reste mis sur les chiffres de l'inflation locale attendus plus tard dans la journée et sur les données relatives à l'inflation américaine prévues pour mardi.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde devrait osciller entre 7,08 % et 7,13 %, après avoir clôturé à 7,1067 %. Le rendement a augmenté de 5 points de base (pb) la semaine dernière, le plus important depuis la semaine qui s'est terminée le 5 janvier.

"Il pourrait y avoir une nouvelle hausse des rendements, dans la continuité de ce que nous avons vu vers la clôture de vendredi, mais un effondrement majeur est peu probable car les traders attendront les données sur l'inflation pour évaluer les perspectives des taux d'intérêt", a déclaré le trader.

Selon les économistes interrogés par Reuters, l'inflation de détail en Inde a probablement baissé à 5,09% en janvier, son plus bas niveau depuis trois mois, grâce à un ralentissement de la hausse des prix des denrées alimentaires et à des effets de base favorables, et ils prévoient également une modération de l'inflation de base à 3,70%.

L'inflation s'est établie à 5,69 % en décembre, tandis que l'inflation de base s'est ralentie pour atteindre son niveau le plus bas depuis quatre ans, soit environ 3,80 %, selon les économistes. Le gouvernement ne publie pas les chiffres de l'inflation de base.

La semaine dernière, la Reserve Bank of India a maintenu ses taux directeurs et sa position inchangés sans fournir d'indications majeures, tout en réitérant son engagement à atteindre l'objectif d'une inflation de 4 % à moyen terme.

"Le dernier kilomètre de la désinflation est toujours le plus difficile et il faut garder cela à l'esprit", a déclaré le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das.

Sunidhi Securities a abaissé ses prévisions d'inflation pour l'année financière en cours à 5,33 %, contre 5,43 % le mois dernier.

Entre-temps, les rendements américains sont restés élevés avant la publication de l'indice clé de l'inflation mardi, qui fournira les prochains indices sur la date à laquelle la Réserve fédérale est susceptible de commencer à réduire ses taux d'intérêt.

Le rendement à 10 ans se situait autour de la barre des 4,20 %, les probabilités d'une réduction des taux en mars restant de l'ordre de 17 %, tandis que celles d'une telle action en mai se situent autour de 63 %, en baisse par rapport aux 97 % du mois dernier.

INDICATEURS CLÉS : ** Brent en baisse de 0,5 % à 81,80 $ le baril, après une hausse de 0,7 % lors de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 4,1773 %, rendement à deux ans à 4,4862 % (rapporté par Dharamraj Dhutia ; édité par Sohini Goswami)