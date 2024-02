Les rendements des obligations d'État indiennes pourraient commencer par une hausse marginale vendredi, après que les minutes de la réunion de février de la Banque de réserve indienne aient montré que la plupart des membres considèrent les taux d'intérêt actuels comme appropriés.

Le rendement de référence à 10 ans devrait osciller entre 7,05 % et 7,10 %, après sa clôture précédente de 7,0682 %.

"Le compte-rendu n'a pas apporté de nouveaux éléments positifs sur les taux d'intérêt, et avec la façon dont les choses se mettent en place, il semble que l'attente sera plus longue que prévu", a déclaré un trader.

Dans les minutes publiées jeudi, le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a déclaré que dans la conjoncture actuelle, "la politique monétaire doit rester vigilante et ne pas supposer que notre travail sur le front de l'inflation est terminé".

Le comité de politique monétaire (CPM), composé de six membres, dont trois de la RBI et trois de l'extérieur, a laissé le taux directeur inchangé à 6,50 % pour la sixième réunion consécutive. La banque centrale a relevé ses taux de 250 points de base depuis mai 2022.

L'inflation de détail en Inde a baissé à 5,10 % en janvier, son niveau le plus bas depuis trois mois, contre 5,69 % en décembre et 5,55 % en novembre.

Les minutes de la réunion de février du comité de politique monétaire ont réitéré le ton hawkish de la plupart des membres et l'engagement de ramener l'inflation à 4 %, a déclaré Upasna Bhardwaj, économiste en chef à la Kotak Mahindra Bank.

"Nous continuons à nous attendre à un changement de position vers une position neutre d'ici la fin du premier trimestre de l'année 25, suivi par des réductions de taux au troisième trimestre de l'année 25".

Entre-temps, les rendements américains restent élevés, le rendement à 10 ans se maintenant dans la fourchette cruciale de 4,30 %-4,35 %, menaçant d'atteindre de nouveaux sommets sur trois mois.

Des données économiques solides et un taux d'inflation plus élevé que prévu dans la plus grande économie du monde ont repoussé les espoirs de réductions imminentes des taux.

Selon l'outil FedWatch du CME, les chances d'une réduction des taux de la Fed en mai sont tombées à 30 %, contre 85 % le mois dernier.

INDICATEURS CLÉS :

** Brent en baisse de 0,3 % à 83,45 $ le baril, après une hausse de 0,7 % lors de la séance précédente.

** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 4,3306%, rendement à deux ans à 4,7137%.

** La RBI va procéder à un repo à taux variable de 13 jours pour 1 trillion de roupies (12,07 milliards de dollars) (1 $ = 82,8620 roupies indiennes) (rapporté par Dharamraj Dhutia ; édité par Varun H K).