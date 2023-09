Les rendements des emprunts d'État indiens sont susceptibles d'augmenter légèrement en début de semaine après que les emprunts américains aient terminé la semaine précédente en hausse suite à un rapport mitigé sur l'emploi en août, qui pourrait être la dernière donnée avant la prochaine réunion de la banque centrale.

Le rendement de l'obligation 2033 de référence à 7,26 % devrait se situer dans la fourchette 7,16-7,20 % lundi, après avoir terminé la séance précédente à 7,1671 %, a déclaré un trader d'une banque privée. Le rendement a baissé de quatre points de base la semaine dernière.

"Bien que les données aient fourni des indications dans les deux sens, les rendements du Trésor ont à nouveau augmenté, et par conséquent les rendements obligataires locaux pourraient également connaître une hausse de 2 à 3 points de base", a déclaré le trader.

Les rendements américains ont augmenté vendredi, après que le rapport sur les emplois non agricoles du mois d'août ait montré que la plus grande économie du monde a créé plus d'emplois que prévu le mois dernier, mais que le taux de chômage a augmenté avec un léger déclin de l'inflation des salaires.

Le taux de chômage est passé de 3,5 % en juillet à 3,8 %, mais reste inférieur à la dernière estimation médiane de la Fed, qui est de 4,1 % pour le quatrième trimestre de cette année. Le marché obligataire américain sera fermé lundi pour la fête du travail.

Néanmoins, les probabilités d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale dans le courant du mois n'ont cessé de diminuer, tombant à environ 7 %.

Dans leur pays, les opérateurs surveilleront également la trajectoire de l'inflation nationale et l'évolution de la situation des liquidités alors que la Reserve Bank of India (RBI) réexamine sa décision de réduire les liquidités dans le système bancaire par le biais d'un ratio de réserve de liquidités supplémentaire.

L'inflation de détail en Inde a atteint un sommet de 15 mois de 7,44% en juillet, contre 4,87% en juin, et les traders anticipent une nouvelle hausse pour le mois d'août. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans est de 4,1730 %, le rendement à deux ans est de 4,8680 % (rapporté par Dharamraj Dhutia ; édité par Dhanya Ann Thoppil).