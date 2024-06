Les rendements des obligations d'État indiennes devraient baisser légèrement dans les premiers échanges mercredi, les investisseurs digérant les implications de la victoire plus faible du Premier ministre Narendra Modi, tandis que les rendements américains ont chuté.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde devrait évoluer dans une fourchette de 6,99%-7,05%, après sa clôture précédente de 7,0382%, a déclaré un trader d'une banque d'État. Le rendement a connu sa plus forte hausse en une seule séance depuis le 6 octobre mardi.

"Je pense que le résultat final des élections a déjà été pris en compte en ce qui concerne les marchés obligataires, et aujourd'hui nous pourrions voir des mouvements positifs car le Premier ministre Modi est prêt à former le gouvernement une fois de plus", a déclaré le trader.

Le parti au pouvoir, le Bharatiya Janata Party, dirigé par Modi, a remporté 240 sièges, ce qui le prive de la majorité simple dans cette assemblée de 543 membres, tandis que l'alliance dirigée par Modi n'a pas réussi à franchir la barre des 300 sièges. Les sondages effectués à la sortie des bureaux de vote au cours du week-end prévoyaient une marge de victoire beaucoup plus importante.

HSBC a déclaré que la hausse initiale des obligations d'État après les sondages de sortie des urnes s'est plus qu'inversée le jour des résultats, mais que des facteurs au-delà des élections, y compris un pic dans le cycle des taux d'intérêt et des conditions d'offre et de demande favorables, sont toujours alignés pour des rendements obligataires plus faibles.

Les traders vont maintenant se concentrer sur la décision de politique monétaire de la Banque de réserve de l'Inde prévue pour vendredi.

Citi Research maintient son appel à une première baisse des taux en octobre, mais reconnaît que la trajectoire budgétaire devra être encadrée de manière plus proactive et que le marché des taux pourrait être plus vigilant en cas de dérapage budgétaire.

Pendant ce temps, les rendements américains ont encore baissé, après que les offres d'emploi, une mesure de la demande de travail, aient chuté à leur plus bas niveau depuis février 2021, renforçant les attentes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale plus tard dans l'année.

Les chances d'une réduction des taux en septembre sont passées à 65 %, contre 46 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à dix ans est de 4,3396 %, le rendement à deux ans est de 4,7787 % ** La RBI va vendre aux enchères des bons du Trésor d'une valeur de 120 milliards de roupies (1,44 milliard de dollars) (1 $ = 83,5220 roupies indiennes) (Rapport de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee).