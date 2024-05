Les rendements des obligations d'État indiennes devraient diminuer en début de séance vendredi, alors que les rendements du Trésor américain ont encore baissé, et que l'accent reste mis sur l'approvisionnement en dette par le biais de l'adjudication hebdomadaire.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde devrait évoluer dans une fourchette de 6,97%-7,02%, après sa clôture précédente de 6,9966%, a déclaré un trader d'une banque d'État.

"Les petites inquiétudes qui s'accumulaient en raison de la hausse des rendements du Trésor se sont également dissipées et nous pourrions observer une certaine tendance haussière aujourd'hui, avec les yeux rivés sur le résultat de la vente aux enchères de la dette", a déclaré le négociant.

New Delhi lèvera 290 milliards de roupies (3,48 milliards de dollars) par la vente d'obligations plus tard dans la journée et l'adjudication comprend un nouveau papier à cinq ans d'une valeur de 120 milliards de roupies.

Les rendements américains ont baissé après que les données aient montré que la plus grande économie du monde a progressé plus lentement que prévu au premier trimestre, les dépenses de consommation ayant été revues à la baisse, ce qui suggère que la Réserve fédérale a la possibilité de réduire les taux d'intérêt plus tard dans l'année.

Le produit intérieur brut - la mesure la plus large de l'activité économique - a augmenté à un taux annualisé de 1,3 %, en baisse par rapport à l'estimation préliminaire de 1,6 % et nettement plus lent que le rythme de 3,4 % au cours des trois derniers mois de 2023.

Cela a légèrement augmenté les paris d'une réduction des taux en septembre à 51 %, contre 47 %, tandis que les prix du marché à terme ont augmenté à 35 points de base (pb) de réductions des taux cette année, contre 31 pb, selon l'outil FedWatch du CME.

Au niveau national, le gouvernement central a racheté des obligations pour une valeur totale d'environ 230 milliards de roupies ce mois-ci, tandis qu'il a réduit l'offre de bons du Trésor de 600 milliards de roupies jusqu'à la fin du mois de juin.

Les acteurs du marché attendent de nouvelles mesures d'injection de liquidités de la part du gouvernement central, en particulier après que le transfert de l'excédent record de la Reserve Bank of India ait renforcé la position fiscale du gouvernement, ce qui a conduit à des spéculations sur une nouvelle réduction de l'offre de dette dans le courant de l'année. INDICATEURS CLÉS : ** Brent en baisse de 0,3 % à 81,60 $ le baril, après une baisse de 2,3 % lors de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à dix ans à 4,5421 %, rendement à deux ans à 4.9206% ** L'Inde va vendre des obligations souveraines d'une valeur de 290 milliards de roupies ** La RBI va fixer les frais de souscription pour 290 milliards de roupies d'adjudication d'obligations souveraines ** La RBI va procéder à des prises en pension à taux variable de 14 jours pour 500 milliards de roupies (1$ = 83,2780 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Sohini Goswami)