Les rendements des obligations d'État indiennes sont susceptibles de baisser en début de semaine, suivant la baisse des rendements du Trésor américain, la faiblesse des données économiques ayant favorisé les paris sur l'assouplissement de la politique monétaire.

Le rendement de référence à 10 ans devrait se situer dans une fourchette de 7,03%-7,08%, après sa clôture précédente de 7,0572%, a déclaré un trader d'une banque privée.

"Nous pourrions assister à des mouvements haussiers car le rendement américain à 10 ans est passé sous le niveau critique de 4,20 % après quelques jours, et si la tendance persiste, techniquement, cela ouvre la porte à un mouvement vers la barre des 4 %", a déclaré le trader.

Les rendements américains se sont détendus vendredi, le rendement à 10 ans revenant à des niveaux observés pour la dernière fois il y a trois semaines, après que l'industrie manufacturière américaine se soit encore effondrée en février, ce qui a légèrement amélioré les prévisions de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en mai.

Les probabilités d'une réduction des taux en mai sont passées à 28 %, contre 24 % la semaine dernière, selon l'outil FedWatch du CME.

Dans leur pays, les opérateurs continuent d'attendre de nouveaux indices nationaux à un moment où l'offre d'obligations du gouvernement central s'est arrêtée, tandis que les États continuent de sous-dépasser leurs emprunts de manière constante.

Les États indiens visent à lever 279,81 milliards de roupies (3,38 milliards de dollars) par la vente d'obligations, contre 381,66 milliards de roupies prévus au calendrier.

Entre-temps, l'économie indienne a connu une croissance de 8,4 % au cours du trimestre octobre-décembre, bien plus rapide que les estimations du marché (6,6 %) et également plus élevée que la croissance de 7,6 % au cours des trois mois précédents, mais cela n'a guère modifié les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt.

Toutefois, le PIB du troisième trimestre pourrait surestimer la croissance, selon les économistes, qui soulignent une augmentation plus modeste de la valeur ajoutée brute dans l'économie.

En février, la banque centrale a maintenu ses taux inchangés pour la sixième fois consécutive et a réitéré son engagement à atteindre durablement son objectif d'inflation de 4 %. INDICATEURS CLÉS : ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 4,1934 %, rendement à deux ans à 4,5500 % (1 $ = 82,8520 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Janane Venkatraman ).