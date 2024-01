Les rendements des emprunts d'État indiens devraient baisser au début de la journée de mercredi, alors que les rendements américains continuent d'être orientés à la baisse, même si l'attention reste focalisée sur le budget fédéral national.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde devrait osciller entre 7,14% et 7,18%, après avoir clôturé à 7,1570%, a déclaré un négociant d'une grande maison de courtage.

"Le marché est totalement optimiste à l'approche du budget et ne s'attend pas à des éléments négatifs, ce qui se reflète clairement dans le positionnement, et pour ajouter à cela, nous assistons actuellement à une forte tendance à la baisse des rendements du Trésor", a déclaré le négociant.

L'Inde doit annoncer le budget pour l'année financière commençant le 1er avril jeudi. Le gouvernement pourrait maintenir son emprunt brut sur le marché pour 2024/25 à un niveau proche de celui de l'exercice en cours, ont déclaré deux sources à Reuters.

L'Inde pourrait viser un emprunt brut pour le prochain exercice financier entre 15 000 milliards de roupies (180,46 milliards de dollars) et 15 500 milliards de roupies, contre 15 430 milliards de roupies prévus pour l'exercice en cours, ont déclaré les sources.

Les fonds indiens, les assureurs et les banques ont augmenté leurs positions sur les obligations à plus long terme en prévision d'un budget conservateur et sans surprises en matière de dépenses préélectorales.

La DBS Bank s'attend à ce que le déficit budgétaire pour le prochain exercice financier soit fixé à environ 5,3 % du PIB, en route vers la trajectoire de 4,5 % du PIB d'ici à l'année fiscale 26.

"Les marchés espèrent que le nombre d'emprunts pour l'année fiscale 25 sera inférieur ou similaire à celui de cette année, la demande étant susceptible d'être soutenue par les investisseurs nationaux et par une augmentation progressive des intérêts étrangers", a déclaré Radhika Rao, économiste principal à la DBS, dans une note.

Les rendements américains se sont encore détendus dans les heures asiatiques mercredi, et le rendement à 10 ans a clôturé autour de la barre des 4 %, alors que les investisseurs se dirigent vers la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale juste avant l'annonce du budget de l'Inde.

Les chances d'une baisse des taux américains en mars sont maintenant d'environ 41 %, contre 88 % le mois dernier, selon l'outil FedWatch du CME. INDICATEURS CLÉS : ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 4,0242 %, rendement à deux ans à 4,3241 % ** La RBI va vendre aux enchères des bons du Trésor pour une valeur de 270 milliards de roupies (1 $ = 83,1220 roupies indiennes) (rapporté par Dharamraj Dhutia et édité par Sonia Cheema).