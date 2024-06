Les rendements des obligations d'État indiennes pourraient ouvrir en légère baisse ce mercredi, alors que les rendements américains se sont éloignés de leurs récents sommets, mais tout mouvement majeur est peu probable avant les données sur l'inflation en Inde et aux États-Unis et la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale plus tard.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde devrait évoluer dans une fourchette de 7,00 %-7,04 %, après sa clôture précédente de 7,0139 %, a déclaré un trader d'une banque d'État.

"Il pourrait y avoir un certain biais haussier, mais les traders resteront fixés principalement sur les données de l'inflation américaine, suivies par les orientations de la politique de la Fed et la mise à jour du graphique en pointillés", a déclaré le trader.

L'inflation des prix à la consommation en Inde a probablement interrompu une tendance à la baisse de quatre mois en mai en raison de l'augmentation rapide des coûts alimentaires, selon un sondage Reuters de 50 économistes qui ont prédit que la lecture a augmenté à 4,89% par rapport à 4,83% en avril.

Cette publication sera suivie par celle de l'inflation des prix de détail aux États-Unis. Selon un sondage Reuters, l'inflation pour la période de 12 mois allant jusqu'à mai devrait s'établir à 3,4 %, soit un niveau inchangé par rapport au mois d'avril.

Les rendements américains ont légèrement baissé avant les données et la décision de la Fed, et alors qu'aucun changement de taux n'est prévu, les traders s'attendent à de nouvelles prévisions de taux d'intérêt indiquées par le diagramme à points des responsables de la Fed pour 2024.

Les contrats à terme indiquent une probabilité de 48 % d'une réduction des taux lors de la réunion de septembre, contre 67 % il y a une semaine. Les marchés prévoient également des réductions de 40 points de base en 2024, contre près de 50 points de base la semaine dernière, selon l'outil FedWatch du CME.

Le sentiment local s'est renforcé après que le Bharatiya Janata Party du Premier ministre Narendra Modi a conservé des portefeuilles clés dans le nouveau gouvernement de coalition, y compris le ministère des finances.

Les rendements obligataires ont également baissé après que Reuters ait rapporté mardi, citant un fonctionnaire, que le nouveau gouvernement n'a pas l'intention d'augmenter l'objectif de déficit fiscal, malgré la spéculation que des dépenses supplémentaires pourraient être nécessaires pour apaiser les partenaires de la coalition. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à dix ans est de 4,4040 %, le rendement à deux ans est de 4,8382 % ** La RBI va vendre aux enchères des bons du Trésor pour une valeur de 120 milliards de roupies (1,44 milliard de dollars) (1 $ = 83,5680 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Édition par Eileen Soreng).