Les rendements des obligations d'État indiennes devraient s'orienter à la hausse mardi, suite à un pic des rendements du Trésor et à un changement dans la méthodologie d'adjudication de la dette intérieure, bien que la vente de nouvelles obligations à 10 ans puisse limiter les gains.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans devrait se situer dans une fourchette de 7,03%-7,09%, après avoir clôturé à 7,0556% jeudi, a déclaré un trader d'une banque privée. Les marchés sont fermés vendredi et lundi.

"Il y a trop de facteurs pour le début d'une année financière, mais la plupart d'entre eux laissent présager une hausse des rendements obligataires", a déclaré le trader.

"La nouvelle vente d'obligations à 10 ans aurait pu favoriser les haussiers. Mais avec un changement dans le modèle d'adjudication, ce facteur pourrait également nuire légèrement."

Les rendements américains ont augmenté lundi, les données manufacturières plus élevées que prévu ayant soulevé des doutes quant à la capacité de la Réserve fédérale à procéder à trois réductions des taux d'intérêt cette année.

Le rendement américain à 10 ans a dépassé les 4,30 %, les probabilités d'une réduction des taux en juin étant passées de 70 % la semaine dernière à 59 %, selon l'outil FedWatch du CME.

Dans son pays, le gouvernement a déclaré qu'il mettrait aux enchères un nouveau titre à 10 ans arrivant à échéance en avril 2034, qui remplacera bientôt l'obligation de référence existante.

Le gouvernement lèvera 380 milliards de roupies (4,56 milliards de dollars) par le biais d'une vente aux enchères vendredi, afin de lancer son programme d'emprunt pour l'année financière en cours. Ce montant comprend 200 milliards de roupies qui seront levées par le biais des nouvelles obligations à 10 ans.

Toutefois, l'excitation qui accompagne généralement ce type d'adjudication a été freinée par l'annonce de la Reserve Bank of India de passer à une méthode basée sur des prix multiples pour toutes les adjudications de dette, près de trois ans après avoir modifié sa méthodologie.

New Delhi prévoit d'emprunter 7,50 trillions de roupies par le biais de ventes d'obligations entre avril et septembre, ce qui représente 53 % de l'objectif d'emprunt annuel de 14,13 trillions de roupies et est inférieur aux estimations.

INDICATEURS CLÉS :

** Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent sont en hausse de 0,4 % à 87,75 $ le baril, après avoir baissé de 0,1 % au cours de la session précédente.

** Rendement du Trésor américain à dix ans à 4,3052%, rendement à deux ans à 4,6907%.

** Sept États vont lever 161 milliards de roupies par la vente d'obligations (1 $ = 83,3680 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Savio D'Souza)