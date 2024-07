Les rendements des obligations d'État indiennes devraient s'ouvrir à la hausse ce mardi, stimulés par un nouveau mouvement de liquidation des bons du Trésor, mené par les titres à plus longue durée, dans un contexte d'incertitudes politiques croissantes et d'une surveillance continue du rythme des entrées de capitaux étrangers.

Le rendement de référence à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 6,99%-7,03%, après sa clôture précédente de 7,0105%, a déclaré un trader d'un négociant primaire.

"Avec une nouvelle hausse des rendements du Trésor, nous devrions assister à une nouvelle pression à la vente dans les journaux locaux, mais il est possible que nous n'assistions pas à un mouvement plus marqué de plus de deux points de base dans le rendement de référence", a déclaré le négociant.

Les rendements américains ont augmenté lundi, le rendement à 10 ans atteignant son plus haut niveau en un mois et frôlant les 4,50 %, l'incertitude entourant l'élection présidentielle américaine, ainsi que les élections françaises, incitant à la prudence.

La hausse du rendement à deux ans a été freinée, l'inversion entre le rendement à deux ans et le rendement à dix ans étant tombée à son niveau le plus bas depuis mai, tandis que DBS est devenue "un peu prudente sur les pentifications à court terme, notant que la vitesse de l'ajustement a été rapide".

La performance du président américain Joe Biden la semaine dernière a incité les investisseurs à miser sur la victoire de l'ancien président Donald Trump, ce qui a entraîné un repli, même si les attentes en matière de taux restent largement inchangées.

Selon l'outil FedWatch du CME, les investisseurs anticipent 46 points de base de réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale en 2024.

Pendant ce temps, les traders continuent d'évaluer le rythme des flux étrangers vers les obligations d'État indiennes au cours des prochains jours, après un démarrage en demi-teinte le premier jour de l'inclusion de la dette dans l'indice de la dette des marchés émergents de JPMorgan.

L'ensemble des achats de ces investisseurs dans les obligations sous le Fully Accessible Route (FAR), qui font maintenant partie de l'indice, a augmenté de plus de 11 milliards de dollars depuis l'annonce de l'inclusion en septembre dernier. INDICATEURS CLÉS : ** Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 0,25 % à 86,85 $ le baril, après avoir augmenté de 0,2 % au cours de la séance précédente ** Le rendement du Trésor américain à dix ans était de 4,4494 %, le rendement à deux ans était de 4,7556 % ** Huit États vont lever 141 milliards de roupies (1,69 milliard de dollars) par la vente d'obligations (1 $ = 83,4690 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)