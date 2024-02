Les rendements des obligations d'État indiennes ont poursuivi leur baisse vendredi, suivant les mouvements des rendements du Trésor américain, un jour après que les objectifs tièdes du budget fédéral aient déclenché des achats agressifs de titres de créance.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde était à 7,0265% à 10h30 IST, après sa clôture précédente à 7,0583%. La clôture de jeudi était la plus basse depuis le 18 juillet et le rendement a enregistré sa plus forte baisse en une seule séance depuis le 3 mai.

"Il s'agit d'une extension du récent cycle haussier et seule la date a changé", a déclaré un trader d'une banque publique.

"Nous pourrions prendre une pause autour de 7,03%-7,04%, et voir à quels niveaux l'offre nouvelle est absorbée.

New Delhi devrait lever 390 milliards de roupies (4,71 milliards de dollars) par le biais d'une vente aux enchères hebdomadaire de la dette plus tard dans la journée.

Les rendements obligataires se sont effondrés après que le gouvernement ait fixé des objectifs de déficit fiscal et d'emprunt brut plus bas que prévu pour le prochain exercice financier.

Le gouvernement vise à réduire son déficit fiscal à 5,1 % du produit intérieur brut (PIB), par rapport à un chiffre révisé à la baisse de 5,8 % pour cet exercice financier. Il empruntera 14,13 trillions de roupies brutes, contre 15,60 trillions de roupies attendues.

L'emprunt brut a été réduit de manière inattendue car le gouvernement prévoit de rembourser une grande partie de la dette arrivant à échéance par le biais du fonds de compensation de la taxe sur les produits et services, selon les documents budgétaires.

B. Prasanna, le responsable de la trésorerie de l'ICICI Bank, s'attend à ce que le rendement de référence atteigne 6,75 % au cours des prochains mois, car la réduction inattendue des emprunts a favorisé la dynamique de l'offre et de la demande.

Les rendements américains ont encore baissé, le rendement à 10 ans oscillant désormais autour de 3,90 %, alors que les inquiétudes renouvelées concernant le secteur bancaire régional et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage plus élevées que prévu ont poussé les investisseurs à se tourner vers des actifs sûrs.

L'attention se porte à présent sur les données relatives à l'emploi non agricole aux États-Unis, qui seront publiées après les heures d'ouverture du marché indien. Il s'agira d'une indication cruciale pour la Réserve fédérale afin de déterminer le début de son cycle d'assouplissement des taux d'intérêt. (1 $ = 82,8610 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia Rédaction d'Eileen Soreng)