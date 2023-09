Les rendements des obligations d'État indiennes devraient rester largement inchangés en début de séance vendredi, les opérateurs attendant une nouvelle offre par le biais de la vente aux enchères hebdomadaire de la dette, alors que les données sur la croissance locale étaient conformes aux estimations.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,15%-7,19% jusqu'à la vente aux enchères de la dette, après avoir terminé la session précédente à 7,1655%, a déclaré un trader d'une banque privée.

New Delhi vise à lever 390 milliards de roupies (4,72 milliards de dollars) par le biais de la vente d'obligations, l'adjudication incluant 120 milliards de roupies de billets liquides à 14 ans.

"Les données sur la croissance se sont avérées être un non-événement car il n'y a absolument aucun élément de surprise, donc les traders se concentreront sur la dynamique de l'offre et de la demande, mais il est peu probable que la fourchette de négociation soit brisée d'un côté ou de l'autre", a déclaré le trader.

L'économie indienne a connu sa croissance la plus rapide depuis un an au cours du trimestre avril-juin, soutenue par une forte activité dans le secteur des services et une demande solide, mais une mousson plus sèche que la normale pourrait freiner la croissance future.

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 7,8 % sur une base annuelle au cours du trimestre de juin, ce qui représente une accélération par rapport à la croissance de 6,1 % enregistrée au cours du trimestre de mars et dépasse les prévisions de 7,7 % d'un sondage Reuters.

Entre-temps, les rendements américains sont restés largement stables, le rendement à 10 ans oscillant autour de la barre cruciale des 4,10 %, alors que les investisseurs attendent les données sur les emplois non agricoles pour le mois d'août, qui sont attendues plus tard dans la journée.

Les données devraient fournir plus de clarté sur la prochaine action de la Réserve fédérale lorsqu'elle se réunira plus tard dans le mois. Même si le président de la Fed, Jerome Powell, a fait un commentaire optimiste la semaine dernière, le marché pense que la Fed pourrait ne plus relever ses taux, les chances d'une hausse en septembre se situant à environ 11 %.

Les traders garderont également un œil sur la trajectoire de l'inflation domestique, en particulier après que le gouvernement ait réduit les prix du gaz de cuisine.

L'inflation de détail en Inde a atteint un sommet de 15 mois de 7,44% en juillet, contre 4,87% en juin, et les économistes s'attendent à ce que la dernière mesure du gouvernement ait un impact de 20 à 30 points de base sur l'inflation de septembre. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans est de 4,1062%, le rendement à deux ans est de 4,8880% ** L'Inde va vendre des obligations souveraines d'une valeur de 390 milliards de roupies ** La RBI va fixer les frais de souscription pour la vente aux enchères d'obligations souveraines d'une valeur de 390 milliards de roupies (1 $ = 82,7016 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Nivedita Bhattacharje)