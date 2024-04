Les rendements des obligations d'État indiennes devraient rester largement stables dans les premiers échanges mardi, en l'absence de mouvements majeurs dans les facteurs mondiaux, tandis que les opérateurs se concentreront sur l'offre de dette des États.

Le rendement de référence à 10 ans devrait se situer dans une fourchette de 7,17%-7,21%, après sa clôture précédente à 7,1890%, a déclaré un négociant chez un négociant principal.

"Après la correction des rendements obligataires hier, nous pourrions assister à deux séances calmes, et sans changement dans les fondamentaux, les négociations latérales devraient être le thème pour l'instant", a déclaré le négociant.

Les états indiens visent à lever 120 milliards de roupies (1,44 milliards de dollars) par la vente d'obligations plus tard dans la journée, ce qui est inférieur au calendrier pour la troisième semaine consécutive.

Les rendements et les taux des swaps indexés au jour le jour ont baissé lundi suite à la baisse des prix du pétrole, après avoir augmenté au début de la session, ce qui a conduit à une couverture courte de la dette et à la réception d'un intérêt pour les swaps, ce qui a soutenu le sentiment.

Les prix du pétrole ont baissé lundi, les opérateurs voyant peu de risques à court terme que le conflit au Moyen-Orient ait un impact sur l'offre. Le contrat de référence pour le pétrole Brent, qui avait dépassé les 92 dollars le baril au début du mois, s'échangeait autour de 87 dollars le baril pendant les heures d'ouverture en Asie.

Les prix du pétrole ont une incidence sur l'inflation domestique, l'Inde étant l'un des plus grands importateurs de ce produit, et des prix élevés pourraient rendre l'objectif d'inflation de la Reserve Bank of India plus difficile à atteindre.

Le succès du processus de désinflation en Inde ne doit pas détourner l'attention du comité de politique monétaire de la RBI de la vulnérabilité de la trajectoire de l'inflation à des chocs fréquents du côté de l'offre, a déclaré le gouverneur Shaktikanta Das dans le compte rendu de la réunion d'avril.

Entre-temps, les rendements des bons du Trésor américain sont restés stables lundi, le rendement à 10 ans étant proche de la barre des 4,60 %, compte tenu des récentes remarques des responsables de la Réserve fédérale selon lesquelles ils ne ressentent pas l'urgence de réduire les taux étant donné la vigueur de l'économie.

Selon l'outil FedWatch de CME, les investisseurs évaluent actuellement la possibilité d'une réduction des taux d'environ 40 points de base (pb) par la Réserve fédérale d'ici la fin de l'année, contre plus de 150 pb attendus au début de l'année 2024.

INDICATEURS CLÉS :

** Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent sont en hausse de 0,3 % à 87,25 $ le baril, après avoir baissé de 0,3 % lors de la session précédente.

** Rendement du Trésor américain à dix ans à 4,6167%, rendement à deux ans à 4,9735%.

** Cinq États vont lever 120 milliards de roupies par la vente d'obligations (1 $ = 83,3560 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Varun H K)